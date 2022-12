Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo viveu dois anos difíceis na McLaren na Fórmula 1. E após um 2022 particularmente complicado, o australiano ficou sem uma vaga de titular no grid em 2023, tendo que se contentar com uma posição de terceiro piloto na Red Bull. Mas o piloto está longe de sair com as mãos abanando, ganhando mais dinheiro que nunca, mesmo sem correr.

A McLaren optou por encerrar seu contrato um ano antes do previsto, abrindo caminho para a chegada de Oscar Piastri, que fará sua estreia na F1 ao lado de Lando Norris. Já Ricciardo volta à equipe onde mais teve sucesso na categoria, ocupando-se com um programa de simulador, testes e eventos publicitários.

E mesmo sem fazer parte do grid de largada do próximo dia 05 de março, quando o campeonato 2023 começa no GP do Bahrein, Ricciardo curtirá um ano com rendimentos recordes em sua carreira.

Segundo o site francês Sportune, a Red Bull pagará a Ricciardo 2,1 milhões de dólares (R$11,1 milhões) por seus serviços no próximo ano, mas a maior parte de seus rendimentos vem da McLaren.

A equipe de Woking pagará a Ricciardo 22,2 milhões de dólares (R$117,3 milhões) por ter encerrado seu contrato antes do previsto. Esse valor supera amplamente os 15,1 milhões de dólares (R$80 milhões) que o piloto recebeu na última temporada, um valor que o deixou entre os cinco mais bem pagos da F1.

Somando tudo, os 24,3 milhões de dólares (R$128,5 milhões) que Ricciardo embolsará no ano que vem representa o maior valor que o australiano vencedor de oito GPs na F1 já recebeu. E por mais que esse valor possa assustar, parece que a McLaren fez um bom acordo, já que o piloto acabaria recebendo um valor ainda maior caso tivesse continuado pelo terceiro ano do contrato.

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.