Com o início do novo ano, é hora de iniciarmos a contagem regressiva para as principais categorias do automobilismo mundial e brasileiro! E o Motorsport.com deixa você por dentro de tudo!

Neste especial, você já fica sabendo de toda a movimentação da temporada 2023 da Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E (que começa ainda em janeiro), os Mundiais de Endurance e de Rally e de categorias nacionais como a Stock Car Pro Series e a NASCAR Brasil Sprint Race!

Fórmula 1

A principal categoria do automobilismo mundial dá o pontapé inicial da temporada 2023 no começo de março, em um calendário com duração prevista de pouco menos de nove meses, encerrando no fim de novembro com o GP de Abu Dhabi.

A programação para 2023 traz duas novidades importantes: o retorno do Catar, iniciando o acordo de dez anos com a F1, e a volta de Las Vegas, em um evento que promete ser um destaque do calendário.

Inicialmente previsto para ter 24 etapas, o calendário conta com 23 no momento, após o cancelamento do GP da China, que ainda não foi substituído.

Além das 23 etapas, o calendário conta com as seis corridas sprints, um aumento em relação aos anos anteriores. Nesta temporada, as etapas do Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e São Paulo receberão as provas de sábado

* Em negrito e itálico as etapas com corridas sprint

Etapa Circuito Data 1 GP do Bahrein 5 de março 2 GP da Arábia Saudita 19 de março 3 GP da Austrália 2 de abril 4 GP do Azerbaijão 30 de abril 5 GP de Miami 7 de maio 6 GP da Emilia-Romagna 21 de maio 7 GP de Mônaco 28 de maio 8 GP da Espanha 4 de Junho 9 GP do Canadá 18 de junho 10 GP da Áustria 2 de julho 11 GP da Grã-Bretanha 9 de julho 12 GP da Hungria 23 de julho 13 GP da Bélgica 30 de julho 14 GP da Holanda 27 de agosto 15 GP da Itália 3 de setembro 16 GP de Singapura 17 de setembro 17 GP do Japão 24 de setembro 18 GP do Catar 8 de outubro 19 GP dos Estados Unidos 22 de outubro 20 GP da Cidade do México 29 de outubro 21 GP de São Paulo 5 de novembro 22 GP de Las Vegas 18 de novembro 23 GP de Abu Dhabi 26 de novembro

Enzo Fittipaldi Photo by: Dutch Photo Agency

Fórmula 2

Com Enzo Fittipaldi já confirmado no grid, a principal categoria de acesso à Fórmula 1 contará com 14 etapas correndo ao lado do Mundial.

Etapa Circuito Data 1 Bahrein 04-05 de março 2 Arábia Saudita 18-19 de março 3 Austrália 01-02 de abril 4 Azerbaijão 29-30 de abril 5 Emilia-Romagna 20-21 de maio 6 Mônaco 27-28 de maio 7 Espanha 03-04 de Junho 8 Áustria 01-02 de julho 9 Grã-Bretanha 08-09 de julho 10 Hungria 22-23 de julho 11 Bélgica 29-30 de julho 12 Holanda 26-27 de agosto 13 Itália 02-03 de setembro 23 Abu Dhabi 25-26 de novembro

Fórmula 3

Com o brasileiro Gabriel Bortoleto já confirmado no grid, correndo pela Trident, a Fórmula 3 terá dez etapas correndo ao lado da F1 em 2023.

Etapa Circuito Data 1 Bahrein 04-05 de março 2 Austrália 01-02 de abril 3 Emilia-Romagna 20-21 de maio 4 Mônaco 27-28 de maio 5 Espanha 03-04 de Junho 6 Áustria 01-02 de julho 7 Grã-Bretanha 08-09 de julho 8 Hungria 22-23 de julho 9 Bélgica 29-30 de julho 10 GP da Itália 3 de setembro Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP

A principal categoria da motovelocidade mundial também terá um calendário recorde em 2023, com 21 etapas ao longo de oito meses. E o cronograma deste ano traz algumas mudanças, como os GPs do Catar e da Indonésia passando para a parte final do calendário.

Entre as novidades estão os GPs do Cazaquistão e de Bharat, na Índia, além da ausência de Aragón, palco tradicional do Mundial.

A MotoGP ainda traz mais uma novidade neste ano que é a introdução das corridas sprints. Mas, diferentemente da F1, a MotoGP vai além, com as provas de sábado em todas as etapas do calendário, levando a uma mudança no formato do fim de semana.

Etapa Data Grande Prêmio Circuito 1 26 de março Circuito Internacional do Algarve, Portimão 2 02 de abril Autódromo Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo 3 16 de abril Circuito das Américas, Austin 4 30 de abril Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez de la Frontera 5 14 de maio Circuit Bugatti, Le Mans 6 11 de junho Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero 7 18 de junho Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal 8 25 de junho TT Circuit Assen, Assen 9 09 de julho Sokol International Racetrack, Almaty 10 06 de agosto Silverstone Circuit, Silverstone 11 20 de agosto Red Bull Ring, Spielberg 12 03 de setembro Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló 13 10 de setembro Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico 14 24 de setembro Circuito Internacional de Buddh, Noida 15 01 de outubro Mobility Resort Motegi, Motegi 16 15 de outubro Circuito Internacional de Rua de Mandalika, Central Lombok 17 22 de outubro Circuito de Phillip Island, Phillip Island 18 29 de outubro Circuito Internacional de Chang, Buriram 19 12 de novembro Circuito Internacional de Sepang, Sepang 20 19 de novembro Circuito Internacional de Losail, Lusail 21 26 de novembro Circuit Ricardo Tormo, Valencia

Fórmula E

Primeira categoria mundial a iniciar suas atividades em 2023, a Fórmula E terá o pontapé inicial da temporada já no próximo dia 14 com o ePrix da Cidade do México, que marca a estreia do Gen3, a nova geração de carros do Mundial Elétrico.

A Fórmula E traz ainda outras novidades para este ano, com destaque para a primeira passagem por São Paulo, marcada para maio, além das estreias de Índia e África do Sul e de Portland como novo palco da etapa americana.

Etapa ePrix País Circuito Data 1 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 14 de janeiro de 2023 2 ePrix de Diriyah Riyadh Street Circuit 27 de janeiro de 2023 3 28 de janeiro de 2023 4 ePrix de Hyderabad Hyderabad Street Circuit 11 de fevereiro de 2023 5 ePrix da Cidade do Cabo Cape Town Street Circuit 25 de fevereiro de 2023 6 ePrix de São Paulo Brasil Brasil São Paulo Street Circuit 25 de março de 2023 7 ePrix de Berlim Tempelhof Airport Street Circuit 22 de abril de 2023 8 23 de abril de 2023 9 ePrix de Mônaco Circuit de Monaco 6 de maio de 2023 10 ePrix de Jacarta Jakarta International e-Prix Circuit 3 de junho de 2023 11 4 de junho de 2023 12 ePrix de Portland A Confirmar 24 de junho de 2023 13 ePrix de Roma Circuito Cittadino dell'EUR 15 de julho de 2023 14 16 de julho de 2023 15 ePrix de Londres ExCeL London 29 de julho de 2023 16 30 de julho de 2023

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

Campeonato Mundial de Endurance (WEC)

Em um novo momento de crescimento graças à introdução das classes LMH e LMDh, esta últuma uma produção conjunta com a IMSA, o WEC terá sete etapas na temporada 2023, que marca o retorno da Ferrari à categoria.

Etapa Corrida Circuito Data Prólogo (Pré-temporada) 11/12 de março 1 1000 Milhas de Sebring 17 de março 2 6 Horas de Portimão 16 de abril 3 6 Horas de Spa-Francorchamps 29 de abril 4 24 Horas de Le Mans 10–11 de junho 5 6 Horas de Monza 09 de julho 6 6 Horas de Fuji 10 de setembro 7 8 Horas do Bahrain 04 de novembro

Campeonato Mundial de Rally (WRC)

A principal categoria do rally mundial terá um total de 13 etapas, passando por quatro continentes e quatro tipos diferentes de superfície.

Etapa Data de Início Rally Superfície 1 19 de janeiro Misto 2 09 de fevereiro Neve 3 16 de março Terra 4 20 de abril Asfalto 5 11 de maio Terra 6 01 de junho Terra 7 22 de junho Terra 8 20 de julho Terra 9 03 de agosto Terra 10 07 de setembro Rally da Rally da Terra 11 28 de setembro Terra 12 26 de outubro Asfalto 13 16 de novembro Asfalto

IndyCar

Com 17 etapas, o calendário 2023 da Indy conta sete circuitos mistos, cinco de rua e cinco ovais, com o principal destaque, as 500 Milhas de Indianápolis, marcado para 28 de maio.

Data Local 05 de março Streets of St. Petersburg 02 de abril Texas Motor Speedway 16 de abril Streets of Long Beach 30 de abril Barber Motorsports Park 13 de maio Indianapolis (circuito misto) 20/21 de maio Classificação das 500 Milhas de Indianápolis 28 de maio 500 Milhas de Indianápolis 04 de junho Streets of Detroit 18 de junho Road America 02 de julho Mid-Ohio Sports Car Course 16 de julho Streets of Toronto 22 de julho Iowa Speedway 23 de julho Iowa Speedway 06 de agosto Streets of Nashville 12 de agosto Indianapolis road course 27 de agosto World Wide Technology Raceway 03 de setembro Portland International Raceway 10 de setembro WeatherTech Raceway Laguna Seca NASCAR Cup Series A principal categoria do automobilismo norte-americano manterá um calendário de 36 corridas com algumas surpresas, em especial a adição de uma corrida de rua em Chicago. Data Evento 05 de fevereiro Clash (L.A. Memorial Coliseum) 16 de fevereiro Duel at Daytona 19 de fevereiro Daytona 500 26 de fevereiro Auto Club 05 de março Las Vegas 12 de março Phoenix 19 de março Atlanta 26 de março COTA 02 de abril Richmond 09 de abril Bristol Dirt 16 de abril Martinsville 23 de abril Talladega 30 de abril Dover 07 de maio Kansas 14 de maio Darlington 21 de maio North Wilkesboro (All-Star Race) 28 de maio Charlotte 04 de junho World Wide Technology Raceway 11 de junho Sonoma 25 de junho Nashville Superspeedway 02 de julho Chicago Street Race 09 de julho Atlanta 16 de julho New Hampshire 23 de julho Pocono 30 de julho Richmond 06 de agosto Michigan 13 de agosto Indianapolis Road Course 20 de agosto Watkins Glen 26 de agosto Daytona 03 de setembro Darlington 10 de setembro Kansas 16 de setembro Bristol 24 de setembro Texas 01 de outubro Talladega 08 de outubro Charlotte Roval 15 de outubro Las Vegas 22 de outubro Homestead-Miami 29 de outubro Martinsville 05 de novembro Phoenix0 A Stock Car foi feita de grandes nomes e muitos feitos na temporada 2022 Photo by: Magnus Torquato

Stock Car Pro Series

Abrindo nossa sequência de categorias nacionais, a Stock Car anunciou no fim de 2022 as praças da próxima temporada. Serão 12 etapas em 12 finais de semana, e ainda restam algumas dúvidas sobre o calendário, como você pode ver abaixo:

Etapa Local Data 1 Goiânia 02 de abril 2 Interlagos 23 de abril 3 Rio Grande do Sul (*) 21 de maio 4 Brasília ou Paraná (*) 18 de junho 5 Interlagos 09 de julho 6 Velocitta 06 de agosto 7 Goiânia 27 de agosto 8 Rio Grande do Sul (*) 17 de setembro 9 Local a confirmar (*) 08 de outubro 10 Velocitta 29 de outubro 11 Brasília 25 de novembro 12 Interlagos 17 de dezembro

Copa HB20

A Copa HB20 fará um total de oito etapas na temporada 2023, incluindo a grande final ao lado da Stock Car em Interlagos:

