Bahrein será o palco da pré-temporada de 2023 da F1

A pré-temporada de 2023 da Fórmula 1 já tem local e data para acontecer. O Circuito do Sakhir, palco do GP do Bahrein, receberá as sessões de testes de 23 a 25 de fevereiro, uma semana antes da abertura do campeonato no mesmo circuito.

Enquanto a pré-temporada de 2022 teve uma duração de seis dias, devido à introdução dos novos carros da F1, em 2023 os testes retornarão ao formato de apenas três. Este será o principal momento de contato de pilotos e equipes com os novos carros, já que testes fora são limitados a dois dias de filmagens de 100 quilômetros de extensão.

Essa será a quinta vez que o Sakhir receberá os testes da F1, com passagens nas edições de 2011, 2014, 2021 e 2022.

Após um acordo com a Austrália válido até 2035, mas com uma rotação no posicionamento da etapa no começo do campeonato, o Bahrein volta a receber a abertura da temporada, enquanto Melbourne será a primeira corrida nos próximos dois anos.

Devido à manutenção do regulamento técnico, os carros de 2023 serão bastante similares aos deste ano, com algumas equipes já trazendo atualizações aos modelos deste ano pensando em suas introduções na próxima temporada. Com isso, os testes serão novamente reduzidos a três dias e em apenas um local.

Neste ano, os seis dias de testes foram divididos entre Barcelona (três dias) e Bahrein (três dias). A F1 ainda não confirmou se a pré-temporada no Bahrein contará com transmissão televisiva como em 2022.

