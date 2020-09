Se Lewis Hamilton não atingiu o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher neste domingo, durante o GP da Rússia, outro piloto fez história no Circuito de Sochi. Kimi Raikkonen empatou com Rubens Barrichello como os pilotos que mais largaram na história da Fórmula 1, com 322 GPs para cada. E o brasileiro mandou um recado para o ex-colega de grid.

Rubinho, que está na Argentina neste fim de semana para mais uma etapa do Super TC2000, gravou um vídeo na frente da garagem da equipe Toyota Gazoo mandando um recado a Raikkonen.

"Caro Kimi, seja bem vindo aos 322! Devo confessar que achei que ninguém chegaria a esse número. Mas é muito bom! Foi uma longa jornada e você merece chegar aqui. Honestamente, eu acho que o meu número é 326, mas eu sei que você chegará lá também sem problemas".

A diferença que Rubinho menciona se refere ao número total de GPs que o brasileiro participou. No total, ele esteve presente em 326 finais de semana da F1, mas largou em apenas 322 deles, segundo os números oficiais. Entre eles, está o GP de San Marino de 1994, quando Barrichello participou dos treinos livres de sexta, mas não integrou o resto do fim de semana devido ao seu forte acidente.

Porém, a conta também exclui o GP da Bélgica de 1998. A prova foi marcada por um grande acidente na largada, envolvendo vários carros. A corrida foi paralisada e reiniciada posteriormente, com muitos carros que estavam no incidente podendo relargar, mas Rubinho não alinhou no grid, por isso a exclusão.

O brasileiro ainda diz que espera que um dia possa celebrar a marca junto com Raikkonen.

"Espero que seja uma ótima corrida e espero que um dia possamos nos encontrar para tomar uma taça de vinho e comemorar esses tempos que trabalhamos juntos, os pódios".

E Rubinho termina mandando um recado para o finlandês: "E o Alonso está chegando também, então continue correndo!".

