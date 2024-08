Mantido dos anos anteriores, as equipes de Fórmula 1 são obrigadas a abrirem espaço pelo menos duas vezes ao longo da temporada para que jovens pilotos possam fazer TL1s como forma de complementarem suas formações.

Diferentemente dos anos anteriores, algumas inclusive já cumpriram sua cota deste ano. A Haas é uma delas. Oliver Bearman, confirmado para uma das vagas de 2025, já realizou mais de um TL1 em preparação para sua estreia, e voltará ao carro novamente ainda neste ano.

A Alpine também já está livre de preocupações, com Jack Doohan, que deve assumir a vaga ao lado de Pierre Gasly no próximo ano, já tendo feito dois TLs em 2024 também.

A regra, implementada em 2022, vem causando dor de cabeça para as equipes, já que muitas acabam se planejando mal com relação ao momento de colocar o piloto na pista. Segundo o regulamento, é considerado um rookie alguém que tenha disputado, no máximo, dois GPs na categoria.

A regra diz ainda que os pilotos da F1 em suas temporadas de estreia valem para esta regra, mas como todas as equipes mantiveram a mesma formação para 2024, isso não se aplica a ninguém neste ano. Portanto, aqui está um resumo da situação de cada equipe para esta temporada e quem ainda tem que correr com um novato nos treinos.

Equipe Rookie nº1 e treino onde competiu Rookie nº2 e treino onde competiu Red Bull Isack Hadjar - GP da Grã-Bretanha N/A Mercedes N/A N/A Ferrari N/A N/A McLaren N/A N/A Aston Martin N/A N/A Alpine Jack Doohan - GP do Canadá Jack Doohan - GP da Grã-Bretanha Williams Franco Colapinto - GP da Grã-Bretanha N/A RB Ayumu Iwasa - GP do Japão N/A Sauber N/A N/A Haas Oliver Bearman - GP da Emilia Romagna Oliver Bearman - GP da Espanha

Red Bull

Piloto 1: Isack Hadjar - GP da Grã-Bretanha - 19º

Piloto 2: A confirmar

A Red Bull teve seu primeiro piloto jovem no GP da Grã-Bretanha, com Isack Hadjar substituindo Sergio Pérez e terminando em 19º, aproximadamente 1s5 atrás do companheiro Max Verstappen em Silverstone.

O líder da F2 teve um momento complicado na Curva 2, quando Lando Norris foi parar na grama depois de quase bater na traseira de um Hadjar lento, em seu terceiro TL1 da carreira.

A Red Bull ainda não tem um segundo estreante confirmado para 2024, mas na última temporada adotou uma abordagem diferente ao colocar Jake Dennis, campeão da Fórmula E então com 28 anos, em Abu Dhabi.

Mercedes

Piloto 1: A confirmar

Piloto 2: A confirmar

A Mercedes ainda não teve nenhum piloto jovem na pista em 2024, mas isso não é uma surpresa, já que no ano passado a equipe esperou até a 19ª rodada da temporada, o GP do México, para colocar em campo seu primeiro estreante.

A honra ficou com o piloto reserva da equipe, Frederik Vesti, que terminou em 19º lugar no TL1, mas que, ainda assim, impressionou o chefe Toto Wolff, depois de concluir um programa de testes específico, completando 26 voltas.

Em seguida, Vesti entrou no carro de Lewis Hamilton para o TL1 do GP de Abu Dhabi, onde o jovem de 21 anos terminou em 12º, a 0s743 de George Russell, em meio a um promissor ano de 2023, quando o dinamarquês terminou em segundo lugar na F2.

Não está claro se Vesti, que agora compete na European Le Mans Series, ocupará novamente as duas vagas de piloto jovem este ano, devido à presença de Andrea Kimi Antonelli, de 17 anos, que deve ser confirmado na equipe para 2025.

Ferrari

Piloto 1: A confirmar

Piloto 2: A confirmar

A Ferrari é outra equipe que ainda não apresentou nenhum novato nos TL1 deste ano, mas muitas equipes esperam até depois das férias de verão para fazer isso. A Scuderia foi uma delas em 2023, pois a primeira sessão do reserva Robert Shwartzman veio no GP da Holanda, onde o jovem de 23 anos substituiu Carlos Sainz, terminando em 19º em meio a uma sessão difícil.

Shwartzman, que também compete no WEC, substituiu Charles Leclerc nos treinos para o GP de Abu Dhabi, onde impressionou com o oitavo lugar, terminando a apenas 0s027 de Sainz.

É provável que a Ferrari opte por uma abordagem semelhante, com Shwartzman fazendo as duas sessões deste ano, especialmente pelo fato de Bearman já ter assinado contrato com a Haas.

McLaren

Piloto 1: A confirmar

Piloto 2: A confirmar

A McLaren entrou em 2023 com uma de suas vagas obrigatórias já preenchida, pois Oscar Piastri estava em sua temporada de estreia na F1. Mas agora que o piloto de 23 anos está em seu segundo ano, a equipe britânica terá que colocar um jovem piloto em duas sessões de TL1 este ano.

É provável que uma oportunidade seja dada a Pato O'Ward, da Indy, que guiou para a McLaren no TL1 dos GPs de Abu Dhabi de 2022 e 2023. O piloto de 25 anos terminou em 15º lugar na sessão da última temporada e, considerando seus compromissos na Indy com a Arrow McLaren, é provável que O'Ward não apareça no TL1 antes do fim deste ano.

O'Ward compartilha sua função de piloto reserva com Ryo Hirakawa, que entrou para o programa da McLaren em setembro de 2023. No mês seguinte, ele testou um carro de F1 pela primeira vez, portanto, não seria surpresa se o piloto de 30 anos, que ganhou os títulos do WEC e do Super GT, também dirigisse uma sessão do TL1 nesta temporada.

Porém, um nome que ganhou força nas últimas semanas dentro da McLaren é o brasileiro Gabriel Bortoleto. Piloto da academia da equipe de Woking, Bortoleto vive um grande ano de estreia na F2 e, por isso, pode ocupar pelo menos uma dessas vagas.

Aston Martin

Piloto 1: A confirmar

Piloto 2: A confirmar

A Aston Martin é a quarta das cinco equipes que ainda não tiveram um estreante no TL1 nesta temporada. Como muitas, a Aston Martin teve o mesmo piloto nos dois TLs o ano passado, quando o campeão de 2022 da F2, Felipe Drugovich, substituiu Lance Stroll no GP da Itália.

O piloto de 23 anos terminou em 18º lugar em Monza, mas foi elogiado por ter feito um trabalho sólido após completar 24 voltas. Ele então guiou o carro de Fernando Alonso no final da temporada, em Abu Dhabi, onde terminou em um impressionante segundo lugar, ficando a apenas 0s288 de Russell em uma sessão que contou com 10 novatos.

Drugovich ainda é o piloto reserva da Aston Martin, função que exerce paralelamente a uma campanha na ELMS, portanto, é provável que ele volte a competir nas duas sessões de TL1 este ano.

Alpine

Piloto 1: Jack Doohan - GP do Canadá - Sem tempo

Piloto 2: Jack Doohan - GP da Grã-Bretanha - 17º

A Alpine é uma das duas equipes que já cumpriram a obrigação de jovens pilotos para 2024. Isso porque a equipe francesa colocou pela primeira vez seu piloto reserva Jack Doohan no TL1 para o GP do Canadá, mas o ex-F2 não conseguiu marcar tempo na sessão afetada pela bandeira vermelha, que também foi adiada por causa da chuva.

Tecnicamente, isso não teve impacto sobre a regra, pois ela estabelece que um piloto jovem deve, pelo menos, participar do TL1, e não que ele precisa fazer uma volta competitiva.

No entanto, Doohan teve muito mais sorte em Silverstone, pois finalmente conseguiu marcar algumas voltas e terminou em 17º, a cerca de oito décimos de Esteban Ocon. Este foi o sexto TL1 da carreira do piloto de 21 anos, mas suas duas em 2024 podem significar ainda mais, pois há uma vaga disponível na Alpine para 2025 devido à saída iminente de Ocon.

Williams

Piloto 1: Franco Colapinto - GP da Grã-Bretanha - 18º

Piloto 2: A confirmar

Franco Colapinto, júnior da Williams, fez sua estreia em um fim de semana de GP em Silverstone, quando o piloto de 21 anos terminou em 18º no TL1 após substituir Logan Sargeant. Isso aconteceu em meio à primeira temporada completa de Colapinto na F2, onde o argentino está atualmente em sexto no campeonato, e o diretor esportivo da Williams, Sven Smeets, disse que a convocação foi uma "recompensa" por seu início promissor.

Ao contrário de 2023, a Williams deve ter um novato em uma segunda sessão de TL1 nesta temporada porque Sargeant está em seu segundo ano. Não está claro se Colapinto será o escolhido, porque, no ano passado, a equipe alinhou Zak O'Sullivan nos treinos de Abu Dhabi, onde ele terminou em 18º, ficando aproximadamente sete décimos atrás de Sargeant depois de substituir Alex Albon.

RB

Piloto 1: Ayumu Iwasa - GP do Japão - 16º

Piloto 2: A confirmar

A RB já teve um jovem piloto em um TL1 neste ano, quando Ayumu Iwasa, da Super Formula, substituiu Daniel Ricciardo para dirigir diante de sua torcida no GP do Japão.

Foi a estreia de Iwasa em um fim de semana de GP, e ele ficou em 16º lugar em uma sessão sem erros, tendo sido nove décimos mais lento do que Yuki Tsunoda como parte de uma dupla totalmente japonesa.

No entanto, a equipe italiana ainda precisa preencher sua segunda vaga e, se não for Iwasa, pode ser Hadjar, que terminou em 17º no TL1 para o GP do México de 2023. A RB só precisou colocar em campo um piloto jovem no TL1 na última temporada, já que Liam Lawson fez sua estreia.

Sauber

Piloto 1: A confirmar

Piloto 2: A confirmar

A Sauber é a quinta equipe que ainda não correu com nenhum piloto jovem no TL1 este ano, como parte de uma temporada decepcionante para o time suíço, que está em último lugar no campeonato com zero pontos.

Em 2023, a equipe teve Theo Pourchaire em duas sessões de TL1, e o francês passou por uma saída complicada no México, onde não conseguiu completar uma volta competitiva, antes de terminar em 14º no treino de Abu Dhabi no fim de semana em que conquistou o título da F2.

No entanto, não está claro se Pourchaire participará de uma sessão de TL1 para a equipe novamente neste ano, com Zane Maloney atuando como o outro piloto reserva da Sauber. O piloto de 20 anos está em quarto lugar em sua segunda temporada de F2 e ainda não participou de um fim de semana.

Haas

Piloto 1: Oliver Bearman - GP da Emilia Romagna - 15º

Piloto 2: Oliver Bearman - GP da Espanha - 19º

A Haas é a segunda equipe a já ter preenchido as duas vagas de jovens pilotos, na preparação de Bearman para sua estreia oficial na F1 no próximo ano. O jovem de 19 anos, que terminou em sétimo em sua corrida pela Ferrari em Jeddah, participou até agora de quatro sessões de TL1 pela Haas este ano, começando em Ímola, onde terminou em 15º.

Foi uma sessão sólida para o britânico, que substituiu Kevin Magnussen, enquanto Nico Hulkenberg não conseguiu marcar um tempo de volta representativo. A sessão seguinte de Bearman foi em Barcelona, onde, apesar de ter terminado em 19º, ele ficou a apenas 0s2 de Magnussen e, no momento de seu próximo TL1, ele foi anunciado como piloto da Haas em tempo integral para 2025.

A notícia veio apenas um dia antes de ele disputar o TL1 no GP da Grã-Bretanha, onde, diante do público local, Bearman terminou em um sólido 14º lugar, meio segundo atrás de Hulkenberg, o que significa que ele foi o mais rápido dos quatro novatos que participaram da sessão. O último TL1 de Bearman até o momento foi em Budapeste, onde ele foi o mais lento e ficou apenas 0s076 atrás de Magnussen, em 19º.

