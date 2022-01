É impressionante ver as faíscas deixadas pelos carros de Fórmula 1 nas retas, e elas já são um 'clássico' da categoria, mas por que saem tantas? São ruins um sinal de dano? Uma das cenas mais marcantes em qualquer corrida noturna é a imagem de uma máquina em alta velocidade e faiscando por baixo. Entenda agora porque isso acontece e o motivo de não ser uma coisa ruim.

Por que os carros de Fórmula 1 soltam faíscas?

Os carros de F1 têm o que é conhecido como uma prancha sob o carro, que vai da parte traseira até um pouco antes das rodas dianteiras. A peça foi introduzida pela FIA como uma forma de tentar reduzir a aerodinâmica na parte de baixo do veículo, bem como evitar que ele 'afunde' nas retas.

E embora você esperasse que fosse feito de fibra de carbono ou outro material altamente especializado, na verdade é de um composto de madeira chamado Jabroc, fabricados em processo de compósitos, com folheados e resina em cada camada.

As faíscas nos carros de F1 vêm dos blocos de titânio embutidos na prancha de madeira embaixo dos carros, que existem para evitar que o ferro seja danificado e se projete da placa em não mais do que 3 mm. Quando o carro 'afunda', esses materiais atingem o solo primeiro, criando uma chuva de faíscas no processo. Os skid blocks, como são chamados, de titânio foram usados ​​originalmente nas décadas de 1980 e 1990 e reintroduzidos em 2015.

As faíscas que saem do F1 danificam o carro?

As faíscas que saem do carro de F1 têm o objetivo de justamente evitar danos, ao invés de ser um sinal de que algo está prejudicado. A placa existe tanto para garantir que as equipes corram na altura correta quanto para evitar que usem a aerodinâmica de "efeito solo", um tipo de sistema aerodinâmico que apareceu pela primeira vez na década de 1960 e que suga o carro para o chão.

Os blocos ajudam a reduzir a quantidade de dano que chega à placa, que é estritamente medido e regido pelas regras de F1. Se uma peça ficar gravemente danificada, a escuderia e o piloto podem ser desclassificados.

Las chispas de Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Por que as faíscas de um F1 surgem nas retas?

Os carros atingem uma altura de percurso específica e são então empurrados para a pista pela aerodinâmica, criando força descendente (downforce). A aerodinâmica usa o ar que flui sobre o veículo para empurrá-lo para baixo, diminuindo a altura.

O downforce empurra o carro ainda mais para baixo na reta, conforme a quantidade de força criada pela aerodinâmica aumenta com a velocidade. Isso ajuda as máquinas a fazer curvas mais rapidamente, reduzindo o tempo de volta.

Embora isso ajude no movimento lateral nas curvas, não há isso nas retas. O que significa que a aerodinâmica força a altura do carro a ser reduzida, tornando-o mais próximo do solo e, portanto, mais provável de atingir a pista quando os pilotos passam por ondulações, o que causa mais faíscas.

Também é mais comum ver faíscas no início de uma corrida, pois os carros carregam até 110 kg de combustível e são muito mais pesados ​​do que no final.

Galeria: As faíscas nos carros de F1 na última temporada

Clique nas setas para navegar pelas imagens

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 2 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 4 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 7 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 10 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

