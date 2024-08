F1: A 'verdade' por trás do "não" de Vasseur a Newey na Ferrari

Segundo a AutoSprint, conhecida publicação italiana que cobre a Fórmula 1, a tentativa da Ferrari de contratar Adrian Newey fracassou pois o projetista exigiu "poder de veto" sobre a contratação de novos engenheiros.

Desde uma visita do inglês a Maranello até conversas em saguões de aeroportos, parecia certo que ele iria para a escuderia. Porém, esses rumores nunca se concretizaram e o britânico agora parece perto da Aston Martin.

Embora haja rumores de questões salariais por trás do 'não-alinhamento' entre Newey e Ferrari, com a equipe italiano não querendo se envolver em um 'leilão' e o projetista querendo altas cifras, o problema 'real' está em um pedido supostamente feito por ele.

De acordo com a AutoSprint, a Ferrari estava feliz em atender às exigências salariais de Newey "a qualquer custo", mas Adrian queria "poderes de decisão que são prerrogativas do chefe da equipe" e isso não foi concedido.

Frederic Vasseur, chefe de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto: Ferrari

Segundo consta, Newey queria ter poder de veto sobre a contratação de novos engenheiros, a alocação de tarefas e a aceitação de parcerias técnicas. O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, falando no GP da Hungria, pode até ter dado uma pista sobre sua posição quanto a isso.

"Eu sempre tento explicar que os indivíduos são menos importantes do que a equipe, seja para contratar alguém ou para 'perder' alguém. O que é importante é a estabilidade da equipe e o fato de que as pessoas da equipe trabalham juntas", afirmou Fred.

Além da possibilidade de ver Newey se juntar à Aston Martin, a Ferrari perdeu um de seus chefes técnicos, Enrico Cardile, para o time de Silverstone. Segundo Vasseur, o esquadrão de Maranello anunciará sua nova estrutura após as férias da F1 em agosto.

