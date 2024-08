F1: Adidas e Puma disputam patrocínio na Audi

Em apenas duas temporadas, o grid da Fórmula 1 receberá uma gigante do setor como a Audi. Porém, pouco ainda se sabe sobre o projeto, além do nome de seu primeiro piloto, Nico Hulkenberg, e de vários altos funcionários, além do fato de que ela substituirá a Sauber.

Por isso, há muita curiosidade sobre os patrocinadores que vão decorar o carro alemão, já que apesar de ter grande poder econômico, F1 é fundamental ter o patrocínio que também tenha muito dinheiro. E parece que existem duas marcas esportivas muito interessadas em fornecer roupas para o novo time, que são a Puma e a Adidas.

O primeiro tem uma longa história no campeonato, já que esteve em boa parte do período de sucesso recente da Mercedes, além de ostentar todos os trajes da Ferrari ou mesmo da Renault em sua era de ouro, nos meados dos anos 2000.

Porém, a Adidas não tem esse retrospecto e só aparece esporadicamente nas camisetas, luvas ou bonés dos pilotos durante os finais de semana de corrida.

Agora, e tal como afirma alguns meios de comunicação da Alemanha, é a Adidas quem está na pole provisória para assumir o patrocínio da Audi, embora a Puma queira entrar graças a uma oferta de cerca de 30 milhões de dólares, segundo o RacingNews365 .

O diretor da Adidas, Bjorn Gulden, explicou no início do ano sua intenção de entrar pela primeira vez na F1 ao Bild: “As três corridas nos Estados Unidos deram grande visibilidade e interesse neste esporte e a Fórmula 1 é um grande negócio. A maioria dos contratos técnicos dos patrocinadores expiram em 2026”.

“Estamos conversando com várias equipes e os planos estão avançando, não posso dizer mais nada”, disse ele. "Faremos isso o mais cedo possível."

