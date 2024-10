Celebrar conquistas e dividir sonhos é algo em comum entre os dois principais brasileiros nas pistas atualmente. Felipe Drugovich e Gabriel Bortoleto, principais apostas do futuro do automobilismo, foram convidados pelo Boticário para protagonizar a campanha de lançamento da edição Malbec 20, que comemora as duas décadas da fragrância, e conversaram sobre suas conquistas e planos para o futuro.

As curvas e a história da cidade de Modena, na Itália, berço das grandes marcas automotivas, foram o cenário do ensaio realizado pelo premiado fotógrafo Hick Duarte e reuniu o futuro do automobilismo brasileiro com o legado de Malbec, a marca preferida da perfumaria masculina e que dita tendência a nível nacional. Em um frasco exclusivo desenhado pelo estúdio italiano Pininfarina, ícone de design inovador, Malbec 20 é uma edição especial limitada e colecionável, que traz o tradicional álcool vínico da marca, processo exclusivo, e agora macerado por 12 anos em barris de carvalho francês.

“Malbec é uma marca icônica com uma história única no mundo, conquistada por trazer inovação para o mercado de perfumaria brasileira, com a primeira e única fragrância a usar uma fórmula que incorpora o álcool vínico, e que seguiu se desafiando e construindo o seu legado ao longo dos anos. Pensando nisso, temos o propósito de trazer pessoas que também estão criando suas histórias de conquistas e construindo um futuro visionário para nossas campanhas. Gabriel e Felipe traduzem isso no lançamento de uma edição colecionável e limitada de Malbec. Dessa forma, representamos a essência de exaltar a evolução da marca e seguir olhando para o futuro em busca da próxima conquista”, detalha Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.



Durante a sessão de fotos, os pilotos, que estão pela primeira vez juntos participando de uma campanha, destacaram a importância da rivalidade para o crescimento profissional. “Sem ela, você não tem uma pessoa que continua te colocando em situações de pressão e desafio que te fazem crescer como piloto. Acho que rivalidade é algo extremamente importante”, comenta Bortoleto.

Para Drugovich, a rivalidade faz parte do brasileiro, assim como a garra. “Cada piloto tem seu estilo, mas acredito que o brasileiro tem algo em comum: força de vontade. Todos nós estamos lutando por algo, sendo assim, a rivalidade não está presente somente no esporte, mas também na vida. E aqui, os dois brasileiros que estão brigando para conquistar campeonatos nas pistas, é algo muito legal e está realmente acontecendo agora. E acho que pouca gente sabe o quanto a gente é amigo, o quanto eu e o Gabriel nos conhecemos. Praticamente, moramos juntos por um tempo”, diz ele.

Sobre a participação na campanha, Bortoleto diz que é a primeira vez em que participa de uma campanha ao lado de Drugovich. “Estou comemorando meus 20 anos agora e, ao mesmo tempo, fazendo uma campanha para o Boticário, Malbec 20 anos. É uma coincidência muito legal. Estou feliz de fazer parte dessa campanha, ainda mais com você, Drugo”. Para Felipe, “dois brasileiros que estão brigando pela Fórmula 1 e agora estão juntos em uma campanha é algo muito especial. É muito gratificante e, com certeza, renderá muitos frutos”.

Sobre os próximos passos, Bortoleto revela suas expectativas com o futuro. “É o meu sonho. Chegar à maior categoria do automobilismo mundial. E estou muito feliz com a forma como as coisas estão indo”. O piloto completou 20 anos no último dia 14, foi campeão em 2023 e, neste ano, estreando em uma nova categoria, lidera a classificação a apenas duas etapas para o fim do campeonato. Além disso, também faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. “Todos os brasileiros estão esperando a gente entrar na maior categoria do automobilismo mundial. Então, esse é o meu sonho. A gente tá buscando isso”, comenta Drugovich, mas Bortoleto é quem profetiza, “a gente vai estar juntos lá. Vamos representar o Brasilzão”.

Drugovich, Bortoleto e Malbec seguem em frente pilotando histórias e conquistas para o Brasil, reforçando o futuro como principal legado, superando todos os obstáculos. A campanha e a entrevista dos pilotos estarão disponíveis nas redes sociais de Malbec e nos perfis dos pilotos.

