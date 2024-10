Mesmo sem ter vagas em aberto para a temporada 2025 da Fórmula 1, o futuro dos pilotos da Red Bull é, neste momento, uma incógnita. Com Sergio Pérez sem entregar o esperado, o mexicano ainda pode ser demitido da equipe, mesmo tendo renovado até o final de 2026. E, em meio a essa tensão, Helmut Marko revelou quando que a decisão será tomada.

E com a equipe envolvida em uma briga tensa pelos títulos de 2024 com a McLaren, a Red Bull tomou a rota da cautela, buscando não fazer movimentos precipitados na parte final da temporada em relação às duplas da Red Bull e da Racing Bulls.

Durante uma coletiva de imprensa no Circuito das Américas após o fim do GP, Marko, conselheiro de da Red Bull, indicou que eles estão atualmente analisando os dois pilotos da RB e tomarão uma decisão no final da temporada.

Embora Yuki Tsunoda já tenha sido confirmado para 2025, Liam Lawson, o substituto de Daniel Ricciardo nessa corrida, ainda não foi oficialmente assegurado. Marko disse que não há comparação entre Checo Pérez e os pilotos da RB no momento, mas admitiu que estão avaliando Tsunoda com Lawson.

"Não, estamos comparando Lawson com Yuki no momento", disse o austríaco, que afirmou que não faria um anúncio imediato: "Nem em Abu Dhabi, nem antes".

A análise dos dois pilotos da RB permitirá que a marca tome uma decisão sobre uma possível oportunidade para Tsunoda testar com a Red Bull no RB20, já que a própria Honda pediu permissão para mostrar suas habilidades no que poderia ser uma comparação direta com o mexicano.

Ao mencionar o desempenho de Pérez, Marko admitiu que não estava totalmente atento porque "eu estava muito envolvido nas últimas 15 voltas [com a batalha Verstappen x Norris]. Normalmente, eu observo os tempos das voltas, mas dessa vez não consegui".

"Terminamos em sétimo, começamos em décimo. Temos que comparar os tempos de volta", disse o consultor, que afirmou entre as corridas de Singapura e dos EUA que gostaria de ver um piloto de desenvolvimento da Red Bull ao lado de Max Verstappen em 2025.

