A Aston Martin anunciou nesta quarta-feira que Felipe Drugovich guiará o carro da equipe no primeiro treino livre para o GP da Cidade do México de Fórmula 1, no fim de outubro.

Este será o primeiro contato de Drugovich com o AMR24 no ano, com o brasileiro ocupando a vaga de Fernando Alonso na sessão inaugural de 60 minutos de duração no Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Estou muito empolgado para pilotar o AMR24 pela primeira vez, é uma oportunidade que eu vinha esperando há muito tempo!", disse o brasileiro. "Passei boa parte do ano trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da equipe e vai ser incrível sentir na pista a diferença entre a simulação e a realidade".

"Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista desafiadora, com longas retas e curvas técnicas, então vou me preparar no simulador antes do evento para chegar bem no primeiro treino. Sou muito grato à Aston Martin Aramco pela oportunidade e também ao Banco Master pelo apoio de sempre".

Mike Krack, chefe da Aston Martin, elogiou o trabalho de Drugovich nos bastidores e espera que o brasileiro faça uma sessão crucial para a equipe no México.

"Estamos felizes em dar ao Felipe a oportunidade de pilotar o AMR24 pela primeira vez no treino livre na Cidade do México. Ele participa das atividades no simulador em Silverstone e seu feedback detalhado e preciso foi muito importante para o desenvolvimento do carro. Por isso, vai ser muito gratificante experimentar tudo isso na pista".

"Felipe vai seguir o plano de corrida da equipe durante a sessão, coletando dados cruciais que vão nos ajudar nas decisões ao longo do fim de semana e nos ajustes do carro".

Com isso, a Aston cumprirá a primeira de duas sessões obrigatórias na temporada na qual uma equipe deve ceder o carro dos titulares a jovens talentos. Em 2023, Drugovich cumpriu as duas cotas da equipe, inclusive com um bom resultado no TL1 de Abu Dhabi, terminando na segunda posição.

Alonso retornará ao carro no segundo treino livre, que terá 90 minutos de duração para a realização de um teste coletivo com os pneus Pirelli.

