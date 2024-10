O chefe da McLaren, Andrea Stella, insistiu que não estava preparado para "destruir" o equilíbrio dentro do time ao empregar ordens de equipe para Oscar Piastri ajudar Lando Norris em sua busca pelo título de pilotos da Fórmula 1.

Norris está caçando o tricampeão Max Verstappen e continua a uma curta distância do piloto da Red Bull, embora tenha perdido terreno no GP dos Estados Unidos em circunstâncias controversas, tendo sido penalizado por ultrapassar fora da pista.

Mas fora da equipe, muitos sentiram que pontos foram deixados na mesa para Norris por não impor ordens a Piastri no início da temporada, a situação mais notável no GP da Hungria, em que o britânico foi solicitado a dar a liderança ao seu companheiro de equipe após uma mudança de posições na janela final do pit stop.

Foi um cenário ao qual a equipe sediada em Woking teve que se adaptar com uma nova estrutura de gestão ainda aprendendo em uma equipe que está longe dos holofotes há mais de uma década.

Discutindo a dinâmica dos pilotos número 1 e 2 em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Stella explicou: "A gestão de pilotos deve ser vista no contexto da competitividade do carro.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Você sempre precisa ter uma linha de gestão, mas se você compete pelo 10º e 11º lugar, todos os seus esforços são direcionados para alcançar a competitividade. É quando você começa a lutar pelas primeiras posições que o cenário muda.”

"Nosso foco sempre foi na colaboração máxima. Isso porque há um objetivo principal, algo maior que o chefe da equipe, algo maior que Lando e algo maior que Oscar, e esse é o interesse da equipe, da McLaren. Esse aspecto é inegociável, em qualquer situação.”

"Sempre abordamos a gestão de pilotos e, em geral, as regras pelas quais entramos na pista de acordo com alguns princípios: o primeiro, como eu disse, é o interesse da equipe, o segundo é a esportividade, ou se preferir, a integridade.”

“Esses são valores muito importantes, queremos agir de forma justa e correta com nossos dois pilotos, e esse aspecto se torna ainda mais importante quando você tem dois talentos que têm as habilidades e todo o pacote necessário para vencer corridas.”

"Trabalhamos duro para estar onde estamos hoje, trabalhamos duro para ter e desenvolver Oscar, assim como Lando. Quando você tem dois pilotos que trabalham juntos, o crescimento da equipe se beneficia, e desde que fomos capazes de fornecer a Lando e Oscar um carro competitivo, a partir do GP de Miami, a McLaren se tornou a equipe que marcou mais pontos no campeonato de construtores.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quando você chega a essa situação, você tem que definir uma situação que, eu acho, muitos gostariam de ter: como você gerencia os pilotos? Sempre começamos com nossos princípios, não os negociamos."

Sobre se a equipe poderia realmente ter sucesso sem um piloto número 1 designado, Stella apontou os perigos de tais táticas, respondendo: "Não temos um piloto número 1 ou um número 2. Este é um cenário que funciona bem para a mídia e em conversas de boteco, mas não é bom quando você gerencia uma equipe de F1 porque você também tem que considerar o futuro.”

"Não posso saber se venceremos esta temporada, mas estou ciente de que queremos estar em posição de vencer em 2025, 2026 e 2027, e se ao gerenciar a temporada de 2024 eu acabar destruindo o equilíbrio, acabarei não tendo uma base sólida nos anos seguintes.”

"É assim que acredito que devemos trabalhar na F1, então estou ciente de que situações complexas sempre podem surgir. Quando ouço as pessoas falando sobre a abordagem matemática do tipo 'Oscar de agora em diante deve colocar Lando para trás', respondo que o próprio Lando não quer que Oscar se coloque assim.”

"Meu desafio é poder contar com um grupo unido e compacto, não posso ter certeza de que sempre faremos um bom trabalho, mas devemos sempre ter claro que estamos aqui para continuar trabalhando e construindo, não com o objetivo de ter um fim de semana glorioso, mas para fazer bem nos próximos anos."

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!