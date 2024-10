O chefe de projeto da Audi na Fórmula 1 , Mattia Binotto, disse antes do início do GP dos Estados Unidos que espera que o anúncio de seu segundo piloto seja feito antes do final da temporada 2024. Vale lembrar que o brasileiro Gabriel Bortoleto é um dos fortes candidatos a este assento.

Binotto, que estava vestido com uma camisa da Sauber e já é uma personalidade regular no paddock da equipe suíça que se tornará a equipe Audi em 2026, disse à F1TV que a ideia é definir o companheiro de equipe do alemão Nico Hulkenberg o mais rápido possível.

"Certamente faremos isso antes do final da temporada", disse o italiano, que foi contratado este ano para conduzir a transição da Sauber para a Audi em 2025. "Esperamos que seja em meados de novembro."

Franco Colapinto, Williams Racing, no desfile dos pilotos Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Binotto disse que o ideal é ter tudo pronto para dar a eles as ferramentas certas no início do próximo ano. Até o momento, apenas o nome de Nico Hulkenberg está seguro, pois o alemão deixará a Haas no final de 2024.

Vários pilotos foram mencionados para essa segunda vaga. Franco Colapinto surgiu como uma opção, dado o desempenho que teve em suas primeiras aparições na Fórmula 1. Mick Schumacher também foi cogitado pela marca alemã, assim como o brasileiro Gabriel Bortoleto, protegido da McLaren e atual candidato ao título na Fórmula 2.

