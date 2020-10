Max Verstappen chegou a assustar no começo, mas, no final das contas, deu o resultado mais esperado: uma dobradinha da Mercedes no grid de largada para o GP de Eifel da Fórmula 1. Mas com Valtteri Bottas na frente desta vez. E o finlandês celebrou conquistar algo que tanto precisava.

Depois de ser segundo no Q1 e terceiro no Q2, o finlandês voou na parte final do treino, marcando 01min25s269, terminando 0s256 a frente de Hamilton e três décimos de Verstappen.

Após o treino, Bottas celebrou a tão necessária pole na tradicional coletiva, conduzida por Paul di Resta.

"É uma sensação muito boa quando você conquista na última volta, na última chance, e tudo deu certo. Era exatamente o que eu precisava e foi bom ver tudo dando certo. Obviamente, não foi fácil, com os treinos reduzidos e essas condições, tendo que aquecer os pneus na temperatura ideal na volta de saída. Acho que esse foi o maior problema de hoje".

Para o finlandês, que conquistou sua 14ª pole position na F1, a preparação foi chave.

"Sim, claro. Estávamos saindo mais ou menos juntos da garagem e foi decisão dele sair primeiro. Mas ainda há algumas coisas diferentes que dá para fazer na volta de aquecimento, seja frenagem, trajetória, mas, no final, eu consegui acertar as condições dos pneus e a volta foi muito boa. Gostei bastante".

E Bottas se vê com condições de ganhar amanhã: "Claro que acredito. Esse é o único objetivo possível para amanhã e, com sorte, terei uma boa largada".

