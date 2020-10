Bottas supera Hamilton e crava a pole para o GP de Eifel de F1

Depois de vencer o GP da Rússia de Fórmula 1, Valtteri Bottas brilhou no treino de classificação para o GP de Eifel, em Nurburgring, e garantiu a posição de honra para a corrida deste domingo na Alemanha.

O piloto finlandês da Mercedes cravou 1min25s269 e superou o companheiro britânico Lewis Hamilton por quase três décimos. A terceira posição ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O treino

Na primeira parte da classificação, o Q1, o mais rápido foi Verstappen, com 1min26s319. Ele foi mais de dois décimos mais veloz que Bottas, que liderou o único treino livre deste fim de semana. Hamilton completou o top-3.

Os eliminados foram o francês Romain Grosjean, da Haas, o britânico George Russell, da Williams, o canadense Nicholas Latifi, também da Williams, o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e o alemão Nico Hulkenberg, que substitui o canadense Lance Stroll na Racing Point.

Q2

Na segunda fase da sessão qualificatória, Hamilton foi soberano com 1min25s390, pouco menos de um décimo à frente de Verstappen. Bottas foi o terceiro, com os mesmos pneus macios dos concorrentes. Todo o top-10 largará com os compostos mais moles.

Os eliminados foram o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas.

Q3

Nas primeiras tentativas da parte derradeira do treino classificatório, Verstappen saiu à frente com a Red Bull, colocando menos de um décimo nas Mercedes de Bottas e Hamilton, respectivamente. A disputa começou intensa e equilibrada, mas Bottas deu o troco.

A análise da classificação em Nurburgring, com a volta de Hulk e os destaques da F1:

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?

