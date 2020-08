Depois de um bom início de temporada, Valtteri Bottas não consegue repetir o mesmo ritmo das primeiras corridas e, com duas provas abaixo da média em Silverstone e hoje no GP da Espanha de Fórmula 1, está apenas em terceiro no Mundial de Pilotos. Sobre hoje, o finlandês falou que as coisas não se encaixaram.

O finlandês, que conquistou seu 50º pódio na F1 hoje e terminou com a volta mais rápida, disse que a largada ruim foi o ponto-chave.

"Acho que a largada foi o ponto-chave. O começo não foi bom. Eu perdi uma posição, então no primeiro stint eu tive que forçar um pouco mais para compensar. Então você sofre com um pneu que dura menos".

"No segundo stint eu fiquei atrás do Max, e todos sabem o quão difícil é ultrapassar nessa pista. No final, a largada que atrapalhou".

Bottas disse que não sabe o que aconteceu na largada, e que terá que olhar mais a fundo.

"Não sei o que aconteceu. Teremos que analisar. Parece que Lewis, na frente, teve uma boa largada, e o pessoal atrás de mim teve uma vantagem. Então preciso olhar para entender o que aconteceu".

O finlandês da Mercedes também relembrou a primeira curva, que não foi das mais fáceis para ele, sendo ultrapassado pelos rivais.

"Sim, sempre é difícil. Lembro que no ano passado também foi. É bem apertado. Só que não funcionou para mim, eu fiquei em um sanduíche. Estou desapontado".

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?