Depois de se classificar apenas em 11º para o GP da Espanha de Fórmula 1, Sebastian Vettel e a Ferrari apostaram em uma estratégia de apenas uma parada, fazendo o pneu macio durar 36 voltas para terminar em sétimo. Para o tetracampeão, foi a coisa certa a se fazer.

Apesar de ser ultrapassado por Lance Stroll e Carlos Sainz nas voltas finais, Vettel conseguiu se manter em sétimo a frente de Alex Albon.

"É simples, não tínhamos nada a perder", disse Vettel sobre a decisão de fazer apenas uma parada. "Saímos em 11º e estávamos tentando durar até o final da corrida, conseguimos alcançar os carros da frente".

"Eles fizeram a segunda parada e eu não tinha pressa para alcançá-los, estava gerenciando os pneus. Aí eles me pediram para acelerar, o que eu fiz. Então me perguntaram se eu conseguiria ir até o final".

"Eu disse: bem, vocês poderiam ter perguntado isso há algumas voltas, porque eu já perguntei isso antes, qual era o objetivo, até onde vamos, se posso cuidar dos pneus".

"Eu disse que tentaria. As últimas cinco voltas foram muito, muito difíceis. Nós corremos um risco porque não tínhamos nada a perder e fomos recompensados. Mas esse não era o plano antes da corrida".

Vettel não falou se houve grandes mudanças na performance do SF1000 após a troca do chassi, explicando que sua confiança com o carro ainda variava ao longo do fim de semana.

"Foi misto, para ser honesto. Em algumas sessões ele foi melhor que outras. No primeiro stint, ele não estava bem, no segundo, eu senti que tinha um controle melhor do carro. Acho que ainda tem algum trabalho para fazer".

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?