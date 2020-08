Apesar de ser cotado como o favorito para a prova por Toto Wolff, Max Verstappen não teve condições de chegar próximo de Lewis Hamilton no GP da Espanha de Fórmula 1 e precisou se contentar com o segundo lugar. Mas ele sai satisfeito, por se consolidar no vice-campeonato.

Após o fim da corrida, o holandês da Red Bull deu suas impressões sobre a corrida.

"Acho que ficar no meio das Mercedes foi bom para nós. Eu claramente não tinha o ritmo de Lewis. Então sim, estou feliz com o segundo lugar. O começo foi crucial para passar por Valtteri, e a partir daí só tentei seguir meu próprio ritmo".

Sobre a parada de Bottas para colocar pneus macios, Verstappen disse que esperava mais do finlandês.

"Sim, eu esperava mais, mas eu estava indo bem rápido naquele stint, estava feliz com meus pneus e ele não conseguia me alcançar. Eu me senti bem confortável".

Sobre futuras atualizações, ele disse: "Vamos sempre tentar melhorar, mas os demais, eles também estão tentando dar um passo adiante. Vamos ver".

