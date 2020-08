No domingo, a Ferrari ficou apenas em 13º e 14º no GP da Bélgica, com Sebastian Vettel seguido de Charles Leclerc. E para o diretor de automobilismo da Fórmula 1, Ross Brawn, a perda considerável de performance da equipe em Spa não é culpa apenas do motor, afirmando que os pneus também têm sua parcela.

Nas últimas semanas, há um foco na unidade de potência da Ferrari e sua performance, em comparação com 2019, quando a equipe era superior, e como mudanças no regulamento e o acordo secreto com a FIA podem ter influenciado no caso.

As equipes clientes da montadora italiana, Alfa Romeo e Haas, também tiveram perda de performance, indo para o fundo do grid, com a perda de velocidade de reta.

Porém, o ex-diretor técnico da Ferrari, e atual diretor de automobilismo da F1 Ross Brawn destacou que a equipe italiana também falhou ao não conseguir fazer os pneus funcionarem direito nas condições vistas na Bélgica, ajudando a aumentar ainda mais seus problemas.

Brawn acredita que a Ferrari pode encontrar um ritmo mais respeitáveis assim que conseguir resolver os problemas de pneus.

"Eu já estive em situações como a da Ferrari em Spa, onde você não consegue fazer os pneus funcionarem, a temperatura não entra na janela ideal e, com isso, a queda de performance é dramática", escreveu Brawn em sua coluna pós-corrida.

"Independente do que as pessoas dizem sobre a perda de performance após as clarificações técnicas no regulamento, você não perde 1s3 por volta de ano para o outro apenas nisso. Eles não conseguiram acertar com os pneus. O fato de estar frio em Spa não ajudou".

"Quando isso acontece, a performance cai e tudo fica horrível. Se eles conseguirem dar o passo adiante e fazer os pneus funcionarem novamente, acho que s performance voltará. Eles ainda não conseguirão brigar por vitórias, mas terão uma performance mais respeitável".

Brawn também falou sobre Carlos Sainz, futuro piloto da Ferrari e que não conseguiu correr em Spa devido a um problema de escapamento.

"Carlos Sainz não tem tido muita sorte na Bélgica nos últimos anos, e ele teve azar novamente ontem, com um problema na unidade de potência que levou a uma falha no escapamento, impedindo-o de largar em Spa novamente".

"Tem sido um ano difícil para ele, mas ele é um cara positivo. Tem uma personalidade forte e sua carreira não tem sido das mais fáceis. Eu sempre achei ele um ótimo piloto e acredito que conseguirá lidar com a situação".

"Mas o que parecia uma mudança dos sonho para a Ferrari em 2021 não parece a melhor ideia agora e, inevitavelmente, ele deve estar nervoso sobre a próxima temporada".

Em uma nota positiva, Brawn elogiou uma performance "sólida" da Renault, com Daniel Ricciardo e Esteban Ocon terminando em quarto e quinto.

"Foi um grande resultado para a Renault. Daniel Ricciardo foi particularmente impressionante, o australiano teve um ótimo ritmo desde os treinos de sexta. Sua velocidade no fim do GP foi deslumbrante, e isso é ótimo para a confiança da equipe".

"O problema que a equipe enfrenta é que sua performance não é constante. O carro se mostrou competitivo neste fim de semana, mas, em Barcelona, não estava bom. Esse é o desafio. Eles precisam de consistência para serem completos. Esse é o próximo passo".

"Mas não tiro nada da performance deles no fim de semana, foi uma performance impressionante".

