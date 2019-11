Brawn: desrespeito ao teto de gastos pode custar título da F1

Ross Brawn, diretor esportivo da Fórmula 1, disse que o desrespeito ao teto de gastos a ser implementado na categoria em 2021 pode até custar o título de construtores à equipe que vencer o campeonato na pista.

A medida orçamentária é uma das novidades confirmadas para as próximas temporadas e integra as novas regras introduzidas na F1, com foco no equilíbrio da competição. A partir de 2021, as equipes poderão gastar até US$ 175 milhões, cerca de R$ 703 milhões.

Ex-dirigente de Benetton e Ferrari nos tempos áureos de Michael Schumacher, Brawn enfatizou que os novos regulamentos são um passo "essencial" para o esporte e uma enorme melhoria em relação aos esforços anteriores, com um acordo de restrição de recursos.

"Os regulamentos financeiros são a mudança dramática na F1", disse o britânico. "Tentamos fazer isso no passado e não obtivemos sucesso. Acho que o crucial sobre os regulamentos financeiros agora é que eles fazem parte dos regulamentos da FIA”.

"Portanto, as sanções por violar regulamentos financeiros serão de alguma forma penalidades esportivas, dependendo da gravidade da violação”, alertou Brawn, que deixou a Mercedes para assumir o cargo na F1.

“Considerando que antes tínhamos uma restrição de recursos que era um acordo de cavalheiros entre equipes – e bem, não há muitos cavalheiros no paddock, isso foi um grande fracasso”, ponderou o dirigente.

"Se você violar fraudulentamente os regulamentos financeiros, estará perdendo seu campeonato. Portanto, haverá sérias consequências se as equipes violarem esses regulamentos", completou o diretor esportivo da F1.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell