Lewis Hamilton e Max Verstappen se envolveram em uma disputa ferrenha logo após a largada do GP do México, com ambos saindo da pista. A corrida do holandês foi posteriormente comprometida por um furo no pneu traseiro direito, ocasionado por um toque do companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, após uma ultrapassagem.

Depois de vencer a corrida, Hamilton brincou por ter sido "torpedeado" por Verstappen na curva 1 - e disse que o estilo agressivo do holandês significava que ele deveria receber "espaço extra" nas corridas para evitar falhas.

Ele também descreveu Verstappen como um "ímã" para incidentes, enquanto que o piloto da Ferrari, Sebastian Vettel disse que concordava completamente com o ponto de vista de Hamilton.

Na preparação para o GP dos Estados Unidos no próximo fim de semana, Verstappen questionou a visão de Hamilton sobre a batalha no México, antes de acrescentar: "Acho que do meu lado foi um comentário tolo, porque acho que sempre sou um piloto duro, mas justo.”

"Acho que isso não está correto. Mas é claro que é fácil atingir alguém.”

"Do meu lado, está tudo bem. É sempre positivo quando eles falam sobre você, porque isso significa que você está na cabeça deles. Eu apenas me concentro na minha corrida e acho que já basta.”

Questionado sobre o que ele achou de ser escolhido por seus rivais na F1, Verstappen reiterou: "Acho que do meu lado isso já mostra que estou na cabeça deles. Acho que é uma coisa boa."

"Mas não preciso procurar outras pessoas em uma coletiva de imprensa, porque primeiro acho que também é um pouco desrespeitoso e prefiro lutar na pista, o que adoro fazer.”

"E é claro que eu gosto de lutar muito, mas no limite, caso contrário, se eles querem que eu fique para trás, também é melhor ficar em casa. Você quer lutar com eles, porque é para isso que estamos aqui, somos pilotos, somos a Fórmula 1, acho que somos os melhores, e lutamos por vitórias porque é para isso que vivo."

Verstappen havia perdido a pole no GP do México depois que os comissários avaliaram que ele não diminuiu o suficiente com as bandeiras amarelas sendo agitadas.

O piloto da Red Bull, voltou a afirmar que só viu o acidente de Bottas e não a bandeira em si, repetiu que ele achava que os comissários haviam sido "muito justos" ao dar a punição.

"Eu também não precisei do tempo daquela volta, porque já estava na pole position. O que estava passando pela minha cabeça nessa volta foi que você não sabe o que os outros caras estão fazendo, se estão melhorando, se estão batendo o seu tempo de volta da pole.”

"Então, eu não vi a bandeira amarela, eu melhorei meu tempo de volta, ​​não precisava fazer isso, mas também acho que da próxima vez vou tirar o pé mesmo que eles melhorem só porque tiveram a sorte de estarem à frente do acidente.”

"É claro que no momento ainda não estamos em posição de lutar pela pole position o tempo todo, então é claro que eu também estava gostando do momento."

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Nesta quinta-feira, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell