Como foi sugerido no início deste ano, um novo formato de três dias reduzirá a necessidade de certas equipes estarem nas pistas na quinta-feira e restringirá a atividade das equipes em seus carros no fim de semana.

O escrutínio será realizado um dia depois, nas manhãs de sextas-feira, e deve ser concluído uma hora e meia antes do primeiro treino livre.

Uma nova "especificação de referência" será introduzida, com os carros passando por uma inspeção inicial e a carroceria - exceto os radiadores - será efetivamente congelada.

As peças de desenvolvimento podem então ser testadas no TL1 e TL2, mas não podem ser usadas pelo resto do fim de semana, pois o carro deve ser devolvido à sua especificação de referência antes do início do treino final.

O diretor-esportivo da F1, Ross Brawn, disse que este também é um exercício de corte de custos.

"A introdução de uma especificação de referência é um ponto importante. Na sexta-feira, você poderá tentar as coisas. Se quiser experimentar uma nova asa dianteira, você pode fazer isso, mas não pode correr”, disse Brawn.

"A ideia por trás disso é parar a proliferação ou a necessidade de construir muitas peças, caso a asa dianteira funcione”.

"Na atual F1, você quer pegar uma nova asa dianteira na pista e experimentá-la, está preocupado que funcione bem e, portanto, precisa criar duas ou três delas para quando aparecer na pista para que ambos os pilotos possam tê-la e tem uma sobressalente”.

"De repente, você tem uma despesa enorme e está voando em peças no último minuto para satisfazer essa necessidade”.

"Há algumas tarefas domésticas sensatas sendo feitas no modo como operamos durante um fim de semana para aliviar bastante as equipes".

Como uma extensão disso, o parque fechado antes da corrida começará agora quando um carro sair do pitlane durante o TL3.

Atualmente, esse processo começa quando um carro sai da pista pela primeira vez durante a classificação.

Qualquer modificação feita em uma peça do carro, a configuração da suspensão ou a configuração aerodinâmica constituirá uma violação das condições do parque fechado e o piloto deve iniciar a corrida a partir do pitlane.

Os regulamentos esportivos publicados inicialmente afirmam que o TL1 e o TL2 permanecerão com 90 minutos cada, mas Brawn disse que estes podem ser "possivelmente mais curtos", enquanto o TL3 continuará com uma hora de duração.

O processo de toque de recolher também foi feito "muito mais forte", diz Brawn, "para retirar a carga do pessoal".

O pessoal da equipe associado à operação dos carros será impedido de permanecer na pista por um período de 13 horas que termina quatro horas antes do TL1.

A segunda parte do toque de recolher cobre um período de nove horas e meia que termina três horas antes do início do TL3.

Atualmente, o toque de recolher impede que esse pessoal fique na pista por oito horas, terminando três horas antes que comece a sessão de treinos, nos dois casos.

Também foram estabelecidas obrigações revisadas de mídia para substituir as atividades que atualmente ocorrem nas quintas-feiras antes de um GP.

Todos os pilotos devem estar disponíveis para "atividades de mídia e promocionais" que durem não mais de duas horas e terminarem no máximo uma hora e meia antes do início do TL1 e estarem disponíveis por pelo menos cinco minutos dentro de duas horas após o término do TL2.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

