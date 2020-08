De malas prontas para ir à McLaren em 2021, Daniel Ricciardo terá mais um capítulo em sua trajetória na Fórmula 1 a partir da próxima temporada e, para o campeão Jenson Button, esse período do australiano na equipe britânica pode ser fundamental para sua carreira.

Button, em entrevista ao podcast In the Fast Lane, da organização do GP da Austrália, disse que acredita que a trinca Ricciardo - McLaren - Mercedes, pode ser um sucesso.

"A mudança para a McLaren será decisiva quanto ao sucesso ou o fracasso de sua carreira", disse. "Você tem que começar a se mover em direção a uma equipe que pode lhe dar vitórias e, com sorte, um campeonato. É um movimento importante para ele".

Button diz que concordou com a decisão de Ricciardo, de trocar a Renault pela McLaren: "Uma McLaren com motor Mercedes deve ser muito competitiva".

O campeão de 2009 ainda falou sobre a primeira troca de equipe feita por Ricciardo, ainda em 2018, quando apostou na Renault. Para Button, o dinheiro não foi a peça chave para a saída.

"Sei que ele está recebendo muito dinheiro na Renault, mas também teria recebido muito na Red Bull, então não acredito que seja apenas uma questão de dinheiro. Acho que tem a ver com não se sentir igual ao seu companheiro de equipe e não se sentir desejado pela equipe. Acredito que essa seja a razão para a troca".

E, apesar dos resultados de Ricciardo na Renault não terem sido dos melhores, Button afirmou ter ficado mais impressionado com o trabalho do australiano na equipe francesa do que na Red Bull.

"Ele passou alguns anos na Renault... Provavelmente estou mais impressionado com seu trabalho na Renault do que na Red Bull. Ter um companheiro como Nico Hulkenberg em seu primeiro ano é muito complicado".

