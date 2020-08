VÍDEO: Entenda as diferenças entre os carros de F1, F2 e F3

A Fórmula 1 sempre foi a referência em relação a monopostos ao redor do mundo, apesar da Indy. Mas suas categorias de acesso foram mudando com o passar do tempo. Atualmente, a F1 é acompanhada pela Fórmula 2 e a Fórmula 3, uma iniciativa da Federação Internacional de Automobilismo para padronizar os campeonatos de acesso do Mundial.

As três categorias, e seus monopostos compartilham os finais de semana habitualmente, enquanto algumas datas da F1 não contam com F2 e F3. Agora, o Halo é obrigatório nos três carro, mas eles possuem diferenças notáveis entre eles, como era de se esperar, e algumas podem surpreender.

Diferenças entre carros de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3:

Características Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Comprimento 5,6-5,7 metros 5,224 metros 4,965 metros Largura +/- 2 metros 1,900 metros 1,885 metros Altura 0,95 metros 1,097 metros 1,043 metros Peso 746 kg com piloto 755 kg com piloto 673 kg com piloto Motor V6 turbo 1,6 litros – 880-1000 CV a 15.000 rpm + ERS (163 CV durante 33,3 segundos por volta) Mercachrome 3.4 V6 turbo– 620 CV a 8.750 rpm Mecachrome 3,4 V6 aspirado – 380 CV a 8.000 rpm Aceleração (0 a 100 km/h) 2,4 segundos 2,9 segundos 3,1 segundos DRS Sim Sim Sim Capacidade do Tanque de Combustível 110 litros 125 litros 65 litros Caixa de Câmbio Sequencial de 8 marchas Hewland - Sequencial de 6 marchas Hewland - Sequencial de 6 marchas Rodas 13 polegadas 18 polegadas 13 polegadas Tempo da Pole em Barcelona em 2020 1min15s584 1min28s381 1min32s979

Com esta volta on board dos três carros no Circuito de Barcelona, podemos ver como eles atacam as curvas e a velocidade máxima que oferecem. Vejam as diferenças entre eles no vídeo abaixo:

