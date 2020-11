Em meio ao impasse que a Rio Motorsports vive com relação à liberação das licenças para construir o Autódromo de Deodoro no Rio de Janeiro, uma outra cidade do estado se apresentou como opção para ajudar no fomento ao esporte a motor no estado: Cabo Frio.

A informação, publicada na coluna Radar da Veja, revela que a prefeitura da cidade da região dos lagos apresentou ao governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um projeto que envolve uma área de dois milhões de metros quadrados que já teria sido desapropriada e licenciada.

Entre os benefícios apresentados ao governador estão a possibilidade de alavancar a atividade turística na região.

No momento, a Rio Motorsports aguarda o entrave envolvendo a licença ambiental. Recentemente, a equipe técnica do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) divulgou um parecer técnico apontando diversas inconsistências no estudo de impacto ambiental apresentado pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Neste estudo, foi realizado uma comparação entre a Floresta do Camboatá, local pretendido para a construção do autódromo, com outros terrenos próximos, apontando que o primeiro seria ideal para a obra. Mas o INEA apontou indícios de alternativas de "características ecológicas menos complexas e provavelmente com menor biodiversidade, o que resultaria em menores impactos sobre a biota".

Além das inconsistências no estudo, o INEA apontou que "foram constatadas irregularidades no registro profissional de três biólogos que participaram do diagnóstico de fauna".

Com todos os atrasos, que impedem o início da construção, a Liberty Media deu um passo atrás, voltou a negociar com Interlagos e com isso o GP do Brasil foi incluído no calendário provisório para a temporada de 2021, apesar de ter ainda um asterisco de "a confirmar".

