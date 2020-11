A Fórmula 1 informou nesta quarta-feira que o chefe de equipe em exercício da Williams, Simon Roberts, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo comunicado da categoria, o diagnóstico foi anterior à viagem para o GP da Turquia.

"Simon testou negativo na segunda-feira durante o cronograma regular de testes de Covid-19 da equipe, mas, depois de apresentar sintomas menores, foi submetido a outro teste nesta manhã, que teve um resultado positivo. Agora, ele está se isolando pelo período de 10 dias necessário, de acordo com as diretrizes nacionais do Reino Unido", confirmou a F1 em perfil institucional no Twitter.

"Simon não tem estado em contato próximo com nenhum outro membro da Williams Racing e a equipe continuará a operar na pista conforme planejado", completou o comunicado da categoria.

A Williams informou que "Dave Redding, gerente de equipe, e o engenheiro-chefe de design de veículos, Adam Carter, assumirão as responsabilidades" de Roberts durante as atividades do GP da Turquia.

