Calendários provisórios de F2 e F3 indicam cronograma da F1 em 2020

O Motorsport.com apurou que as equipes da Fórmula 2 e Fórmula 3 receberam um esboço de calendário provisório em uma reunião online na última segunda-feira - com todas as etapas seguindo a F1.

O novo cronograma mostra a abertura dos campeonatos com os dois eventos no Red Bull Ring, na Áustria, que a Fórmula 1 também espera realizar nos fins de semana de 5 e 12 de julho, seguidos de etapas em Silverstone, no último fim de semana de julho e primeiro fim de semana de agosto.

As duas rodadas de Silverstone seriam parte de uma sequência de três finais de semana seguidos de provas - sem a presença de fãs - com o terceiro destino ficando entre o circuito de Barcelona e de Hockenheim.

Uma segunda sequência tripla composta por corridas em Hungaroring, Spa e Monza está prevista para o final de agosto e o início de setembro, antes da F2 seguir com a F1 para Baku e Sochi.

Qualquer corrida na Hungria seria realizada com portões fechados, já que o governo impôs restrições a grandes eventos, enquanto a Bélgica está atualmente sob decisão semelhante.

No entanto, rumores sugerem que a prova em Spa poderia ser transferida para uma data posterior a 13 de setembro, o que poderia complicar as rodadas de Baku e Sochi nas semanas seguintes.

As duas categorias juniores se reúnem no Oriente Médio em dezembro, já que a F1 deve terminar a temporada de 2020 com etapas no Bahrain e Abu Dhabi. Também houve especulações de uma segunda corrida no Bahrein.

Confira o calendário provisório apresentado às equipes de F2 e F3:

4-5 de julho - Red Bull Ring

11-12 de julho - Red Bull Ring

25-26 de julho - Silverstone

1-2 de agosto - Silverstone

8-9 de agosto - Hockenheim ou Barcelona

22-23 de agosto - Hungaroring

29-30 de agosto – Spa Francorchamps

5-6 de setembro - Monza

19-20 de setembro - Baku (apenas F2)

26-27 de setembro - Sochi (apenas F2)

5-6 de dezembro - Bahrein

12-13 de dezembro - Yas Marina

VÍDEO: Top-5: As melhores corridas de F1 em Interlagos, que faz 80 anos

PODCAST: Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?