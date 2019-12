Quando a Liberty Media assumiu o controle de direitos comerciais da F1 no início de 2017, sua administração prometeu mais patrocinadores para a categoria do que no passado, contrastando a situação da F1 com a grande número de empresas que apoiam os principais esportes dos Estados Unidos.

No entanto, até agora não foi adicionado ao grupo principal de "parceiros globais" - reunidos sob a administração de Bernie Ecclestone - como Heineken, DHL, Pirelli, Emirates e Rolex, embora as fontes sugiram que um grande nome deve ser anunciado para a próxima temporada.

O CEO da F1, Chase Carey disse que o desafio que a F1 enfrentou foi criar um departamento de marketing, algo que quase não existia sob a gestão de Ecclestone.

"Nosso armário estava vazio, porque realmente não tínhamos um grupo de patrocinadores", disse ele quando questionado sobre o assunto pelo Motorsport.com. "Não criamos nenhuma ferramenta. Não criamos recursos para contar a história da F1, para criar um pouco da emoção."

"Tivemos presença de público, audiência, uma boa história, novas dimensões para o esporte."

"E acho que você precisa contar essa história e desenvolver ferramentas. Os patrocinadores desejam parcerias mais adaptadas exclusivamente a eles. No passado, as placas em um muro funcionavam bem, isso não funciona agora."

"Portanto, tivemos que desenvolver uma série de iniciativas, sejam iniciativas digitais, feeds regionais, anúncios virtuais, festivais de fãs, todos esses tipos de oportunidades para criar oportunidades direcionadas e personalizadas.”

"A atração com patrocinadores interessados ​​tem aumentado constantemente, nunca estivemos tão ocupados. Tenho uma lista de três páginas de marcas com as quais estamos envolvidos. Obviamente, até que os acordos sejam assinados, eles não estão feitos.”

"Certamente, eu diria que sentimos que melhoramos progressivamente à medida que avançamos. Então, embora tenha sido mais lento e mais difícil do que foi planejado há alguns anos, acho que se trata da natureza de onde começamos, e começamos realmente do ponto zero.”

Carey continua firme em afirmar que F1 é uma boa proposta para possíveis parceiros.

"Acho que este é um esporte que vende bem, é um esporte único, com fãs apaixonados, fãs atraentes, o esporte se diferencia de outros, dado que é um casamento com a tecnologia, dada a natureza do esporte, o aspecto global do esporte."

"E em um momento em que os eventos em um mundo cada vez mais comoditizado e fragmentado, os eventos que se elevam acima são razoavelmente valorizados. Portanto, acho que o interesse e o engajamento que temos aumentaram constantemente.”

Carey enfatizou que atualmente é um momento desafiador para quem procura por patrocínio ou dinheiro para publicidade: "Penso que no geral para quase qualquer pessoa do mercado publicitário que não seja o Facebook ou o Google, o mercado publicitário amplamente definido, seja você televisivo, impresso, rádio ou até mesmo outros players digitais - certamente os patrocínios de arena estão mais difíceis do que há alguns anos."

