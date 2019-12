Depois de dois dias de mistério, surgiram as primeiras imagens da troca de assentos entre Lewis Hamilton e Valentino Rossi em Valência.

O campeão mundial de Fórmula 1 subiu na Yamaha M1 de Rossi, que por sua vez correu com a Mercedes de Hamilton. Tudo foi feito a portas fechadas, já que o organizador, a Monster Energy, queria impedir que os mínimos detalhes vazassem.

No entanto, nesta quarta-feira, surgiu um vídeo nas redes sociais, mostrando primeiro o italiano no carro e depois Hamilton na moto, após Rossi, para aprender o caminho a ser seguido. Após as instruções, a troca aconteceu.

Confira:

Veja imagens do evento