Antes da votação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, na quinta-feira, em que os regulamentos técnicos, esportivos e financeiros da F1 devem ser apresentados para aprovação, o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, discutiu as implicações do novo acordo de limite de gastos.

Será a primeira vez que regulamentos financeiros serão impostos às equipes, com base em um limite de custos de 175 milhões de dólares que foi acordado e congelado no início deste ano.

Carey enfatizou a importância da introdução do teto de custos e descartou preocupações de que as grandes equipes possam gastar pesadamente ao longo de 2020 para colher os frutos em 2021.

"Houve barulho em volta disso, mas, realisticamente, essas equipes estão reconstruindo o carro todos os anos, não importa o que aconteça", disse. "Esta é uma transição, e sentimos que é importante avançar com a transição.”

"Alguns dos argumentos apresentados foram para tentar adiar a implementação, em oposição a questões sobre quais são as consequências da transição.”

"O que realmente está fazendo é a transição para uma estrutura de longo prazo mais saudável para os negócios, mais saudável para o esporte na pista e mais saudável para as equipes.”

"Na transição para o próximo ano, eles farão o que fazem todos os anos quando reconstruírem os carros".

Grupos independentes serão responsáveis por auditar cada equipe ao longo do ano, e Carey acrescentou que a Fórmula 1 e a FIA "passaram por um processo muito extenso para tentar estabelecer os princípios para determinar os custos, o que está nele e o que está coberto.”

"Teremos grupos independentes, portanto, isso precisa ser verificado independentemente".

Embora o limite de custos não seja introduzido para a próxima temporada, os gastos de cada equipe serão monitorados antecipadamente em 2021”.

Carey sugeriu que a "corrida a seco" do limite de custo resolverá todos os erros nas próximas temporadas.

"O que vamos fazer é usar 2020 como uma espécie de corrida a seco, para, com sorte, eliminar quaisquer que sejam os problemas, para que as equipes possam entender como as coisas são explicadas."

'Vamos colocar as regras em prática, será executado de forma independente, haverá procedimentos para apelações".

Carey não se limitaria a quais seriam as penalidades por uma transgressão de custo máximo, embora o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, tenha notado no México que o campeonato de construtores seria "revisitado" se uma equipe gastasse demais.

"Claramente, para torná-lo eficaz, ele precisa ter consequências e multas", explicou Carey. "Essas penalidades não são pré-definidas, mas serão significativas".