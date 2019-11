Além do talento indiscutível no volante de um carro de corrida, que o fará permanecer na história como um dos maiores de todos os tempos, Lewis Hamilton brilha também fora das pistas por seu glamour e excentricidades.

Hamilton, que estreará no cinema um documentário vegano produzido ao lado de Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan e James Cameron, revelou que alimenta o sonho de se tornar estrela de Hollywood. O britânico disse também que tem um agente que o ajuda a entrar no mundo do cinema.

"Eu quero isso. Fiz uma audição para um filme há muito tempo. Eu também estava em um desfile de moda em Paris, depois fui a um show e no final do dia tive que gravar um vídeo para enviar para Los Angeles. Foi ótimo, mas não recebi o papel".

Em uma entrevista recente à ESPN, Hamilton revelou que conseguiu uma vaga para aparecer em uma de suas sagas favoritas, Top Gun (no filme Top Gun: Maverick, que será lançado em 2020), mas que sua agenda lotada não lhe permitiu:

“Tentei estar no Top Gun porque sou um grande fã dessa saga, mas não tive tempo para fazer a gravação. Eu tive a oportunidade, mas não pude aceitar”.

O multicampeão mundial da F1 fez participações especiais em Cars e Zoolander 2 e quer mais destaque, mas ele sabe que enquanto estiver na categoria principal de automobilismo (que em 2020 terá 22 corridas e aspira ter 25 no futuro a curto prazo) seu tempo é muito limitado.

"Definitivamente, não tenho tempo para filmes agora. Meu calendário é superpesado e, quando a temporada termina, você quer relaxar. Eu tenho todo o tipo de coisas para fazer, mas sempre dou prioridade à F1, porque é isso que me permite fazer outras coisas".

Hamilton, que domina a Fórmula 1 com mão de ferro, não tem certeza de como seria se ele continuasse com a interpretação e sabe que precisará de aprendizado e tempo para se destacar.

"Não sei se vou ser bom no cinema, mas vou tentar. O que quer que seja, dominar um ofício exige muito tempo e esforço. Mas entendo isso e aprecio. Quanto a fazer filmes, não sei se algum dia vou ter tempo para isso, porque a moda também me tomará muito tempo".