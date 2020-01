A F1 comemorou bons números de audiência televisiva, além da presença de público nos autódromos no ano passado. O resultado positivo veio no terceiro ano de gestão do Grupo Liberty, que adquiriu os direitos comerciais da F1 após a era Bernie Ecclestone.

Ao mesmo tempo, outra categoria ganhou notoriedade, com presença em grandes cidades do mundo, além de um grid repleto de vários ex-pilotos da própria F1, a Fórmula E.

O CEO da Liberty, Chase Carey, foi indagado sobre a concorrência entre as duas categorias, algo que o norte-americano se negou a fazer, colocando cada uma em seu propósito.

"Não, não seria a Fórmula E [uma concorrente da F1]", disse Carey. "Acho que a Fórmula E é uma competição totalmente diferente, muito mais um veículo social, é uma festa de rua. Acho que competimos com tudo. Quero dizer, alguns esportes mais outros esportes menos. É uma categoria única, que combina tecnologia e competitividade que desperta os sentidos."

"Tem grandes pilotos, que assumem riscos incríveis, com muito talento e é realmente um espetáculo. Não é apenas um evento de duas horas, estamos nos circuitos por três dias e há muita coisa acontecendo. Há uma profundidade e uma riqueza de eventos que tornam a F1 única e acho importante destacar o que nos diferencia do resto."

Em seguida, Carey falou sobre o atual momento da F1 e do que espera para 2020.

"Acredito que conseguimos o que queríamos. No ano de 2019 tivemos um bom crescimento em número de espectadores, nosso negócio é saudável. Mas, novamente, ainda é o começo, não alcançamos o que queremos alcançar."

"Estamos entusiasmados com o crescimento que planejamos para 2020. O ano promete ser emocionante. Em 2019 tivemos, especialmente na segunda metade da temporada, corridas muito boas, e esperamos continuar nessa direção em 2020. Obviamente, começa com o que fazemos na pista. Acho que estamos muito bem posicionados, mas, dito isso, a maior parte do trabalho ainda está por fazer."

Confira um raio-x da temporada 2019 da F1