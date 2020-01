Éric Boullier é apontado como novo diretor do GP da França de F1

Em comunicado divulgado nesta segunda, os organizadores do GP da França de F1 anunciaram o ex-diretor da McLaren, Éric Boullier, como o mais novo diretor geral do evento. Presente na organização do GP há quase um ano, Boullier assume novas responsabilidades e o cargo deixado por Gilles Dufeigneux, que ocupou esta função no Grupo de Interesse Público (GIP) criado para o retorno do GP à Paul Ricard, três anos atrás.

“Estou feliz e orgulhoso de poder estar ainda mais envolvido neste belo projeto que é o Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Tenho o desejo de continuar contribuindo para o sucesso deste grande evento do esporte a motor em solo francês. Eu gostaria de agradecer a Christian Estrosi e o GIP Grande Prêmio da França – Le Castellet pela confiança”, afirmou Éric.

Após ocupar cargos de diretoria na Lotus e na McLaren, Éric Boullier retornou ao paddock da F1 no ano passado, assumindo como consultor estratégico esportivo e operacional do GP da França. Aos 46 anos, ele assume o comando do evento, meses antes da realização da terceira edição do evento em Le Castellet, no mês de junho.

Boullier foi anunciado como diretor de corrida da McLaren no início de 2014, mas seu período na equipe foi marcado pela falta de resultados e problemas no relacionamento com a Honda, fornecedora de motores no período. Ele permaneceu na função até julho de 2018, quando a equipe britânica anunciou sua saída. No ano seguinte, passou a auxiliar na organização do GP da França

“Desde 2019, o Grande Prêmio da França tem se beneficiado muito dos conhecimentos e conselhos de Éric Boullier. Éric já havia participado do grupo de trabalho que levou à volta do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 e estou muito feliz em ver que ele está ficando ainda mais envolvido com a organização”, afirmou Christian Estrosi, presidente do GIP Grande Prêmio da França – Le Castellet, responsável pela organização do evento.

Além do anúncio de Boullier, a organização do GP da França também divulgou a manutenção e expansão de seu projeto de mobilidade, com a intenção de facilitar o acesso ao circuito de Paul Ricard. Entre elas estão medidas como a introdução de novas linhas de ônibus saindo de cidades próximas com destino ao autódromo, o aumento da área de acampamento e esquema de tráfego específico para os dias do evento. O trânsito intenso foi uma das grandes reclamações do público presente no autódromo na edição de 2019 do GP.

GALERIA: Todos os carros da história da Renault na F1