Nesta segunda-feira, a Mercedes tomou uma atitude inédita e mudou as cores de seu carro de Fórmula 1. O tradicional prata deu lugar a um esquema de cores predominantemente preto, em gesto de solidariedade do time na luta contra o racismo. O que vem à tona agora, porém, é o protagonismo do piloto britânico Lewis Hamilton, hexacampeão da categoria, no processo que culminou no novo design da equipe alemã para 2020.

Quem falou sobre isso foi o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff: “Lewis queria saber que tipo de exemplo podemos dar como equipe, algo que fosse mais além do que dois posts no Instagram. As boas ideias não são o bastante se permanecemos em silêncio, portanto queremos usar a nossa voz para defender o respeito e a igualdade. A Daimler — empresa dona da Mercedes — e os patrocinadores estiveram de acordo na hora."

“Lewis usa o seu alcance para fazer a diferença. Ele quer uma mudança sustentável. Ele me perguntou quantas vezes pensei na cor da minha pele na minha vida e quantas vezes tive a sensação de estar em desvantagem. Fui sincero e disse que nunca", seguiu o dirigente.

"Também nunca me questionei sobre conciliar trabalho com ter um filho, que é algo que acontece com minha esposa o tempo todo. Não se trata somente da discriminação óbvia, mas também da sutil”, disse Toto, casado com Susie Wolff, que comanda a Venturi na Fórmula E.

“Nossa equipe tem somente 3% de afro-americanos e apenas 12% são mulheres. Essa é a falta de diversidade que mostra que precisamos de novas abordagens. Há muitos talentos aos quais a porta da F1 foi fechada por esses motivos. Mas queremos mudar isso”, concluiu o austríaco.

O agradecimento de Hamilton

O piloto destacou o gesto da Mercedes: “É muito importante que aproveitemos esse momento e o utilizemos para nos educar, seja você uma pessoa, marca ou empresa, para fazer mudanças realmente significativas quando se trata de garantir igualdade e inclusão. Vivenciei o racismo na minha vida e vi minha família e amigos vivenciando o racismo, então estou falando de coração quando apelo à mudança."

"Quando falei com Toto sobre as minhas esperanças em relação ao que poderíamos alcançar como equipe, disse que era muito importante que nos mantivéssemos unidos. Gostaria de agradecer imensamente a Toto e ao Conselho da Mercedes por dedicarem tempo para ouvir, conversar e realmente entender as minhas experiências e paixões, e por fazer esta importante declaração de que estamos dispostos a mudar e melhorar o negócio", seguiu o britânico.

"Queremos construir um legado que vai além do esporte e, se pudermos sermos os líderes e começarmos a construir mais diversidade em nosso negócio, isso vai enviar uma mensagem tão forte e vai dar aos outros a confiança necessária para começar um diálogo sobre como eles podem implementar mudança”, completou Hamilton, que busca seu sétimo título mundial da F1 na temporada de 2020.

