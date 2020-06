Ricciardo revela expectativa por GP de F1 em Mugello: "Seria louco"

Depois de anunciar a primeira parte de seu calendário para 2020 com oito corridas na Europa, a Fórmula 1 busca confirmar mais corridas no continente e a pista italiana de Mugello surge como forte candidata, estando próxima de integrar a temporada deste ano da categoria. Se depender de Daniel Ricciardo, a ideia está aprovada. De acordo com o piloto da Renault, “seria louco” correr com os modelos atuais no circuito pertencente à Ferrari.

Tendo em vista os indícios, é bastante provável que a expectativa do australiano se concretize, uma vez que os chefes da F1 buscam ampliar a temporada europeia em setembro. Assim, uma corrida em Mugello pode ocorrer no dia 13, uma semana após o GP da Itália, em Monza. Coincidentemente, a segunda etapa italiana de 2020, caso se confirme, fará com que a Ferrari corra seu 1000º GP na categoria máxima do automobilismo ‘em casa’.

Bom para todos os pilotos, já que as mudanças de relevo e as características de alta velocidade de Mugello tornaram a pista uma das favoritas dos competidores. O próprio Ricciardo diz que sua experiência anterior na pista o deixou animado com a chance de retornar ao autódromo.

"Foi um circuito em que corri em 2007 [na Fórmula Renault Itália], pela primeira vez, e foi o meu circuito favorito nessa temporada. Adorei as curvas fluidas de alta velocidade e acho que na F1 seria incrível. Fizemos um teste lá, acho que foi em 2012, na F1”, afirmou.

"Mas, com os carros de agora, seria louco! Então, sim, estou certamente empolgado se acontecer”, declarou o piloto, que deixará a Renault para correr pela McLaren a partir da temporada 2021 da categoria.

Além de Mugello estar na briga para ter um GP, a pista portuguesa de Portimão também é uma contendora. Ricciardo acha que o circuito do Algarve também seria ótimo para a F1. O australiano experimentou o traçado ao conquistar o título da F3 britânica por lá em 2009.

"Tenho boas lembranças de Portimão. Foi onde encerrei o campeonato da F3. Foi um circuito que realmente gostei: uma boa elevação e boas curvas rápidas. Então, sim, não estou desapontado se algum deles for adiante. Eu ficaria muito animado.”

