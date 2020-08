Chefe da Racing Point detona dirigente da McLaren: “Não tem ideia do que está falando”

Em veredito emitido pelos comissários da FIA hoje, a Racing Point foi multada em € 400 mil e perdeu 15 pontos no Mundial de Construtores por usar o projeto do duto de freios do Mercedes W10 no RP20 deste ano.

No entanto, a equipe pode continuar a usá-los pelo resto da temporada, com a FIA enfatizando que a violação estava no processo de design e que a penalidade de hoje é suficiente.

Os rivais discordam e, na noite desta sexta-feira, Ferrari e McLaren se tornaram as primeiras equipes a entrar com um recurso contra a decisão, na tentativa de obter uma penalidade mais dura.

Zak Brown, dirigente da McLaren foi um dos vários chefes de equipe a questionar a decisão de hoje.

“Acho que é confuso para os fãs, como algo que não é legal na Áustria ainda está no carro”, disse ele na coletiva de imprensa da FIA. “Obviamente eles alegaram que haviam copiado o carro via fotografia. Ao ler o documento, fica claro que é uma besteira e, portanto, você tem que questionar qualquer outra coisa em torno desse carro.”

Questionado mais tarde sobre o "besteira" de seu colega americano, Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, deixou seus sentimentos aparentes.

“Então, Zak Brown diz que é besteira porque ele não é um engenheiro”, disse ele. “Ele não tem ideia do que está falando. Zero.

“E estou surpreso com o quão pouco ele sabe sobre as regras da F1. Me parece que ele sabe mais sobre corridas históricas do que sobre a F1.”

Szafnauer diz que a equipe ainda não decidiu se vai ou não apelar, e fez uma série de considerações.

“Acho que um recurso, por exemplo, exigiria mais assistência jurídica”, disse ele. “E pode muito bem ser que os advogados custem mais do que a multa. Então isso é algo que você precisa decidir.”

“E então, para mim, os 15 pontos você tem que avaliar também, isso vai importar no final do campeonato? Em alguns anos, sim. Em alguns anos não. Portanto, é difícil prever.”

“E a última coisa é não ter feito absolutamente nada de errado, mas violar um processo de regulamentação do esporte, isso por si só também não é uma coisa positiva. Portanto, devemos também considerar apelar para limpar nosso nome. Não fizemos absolutamente nada de errado, seguimos os regulamentos à risca.”

“E quando você vai apelar, você tem diferentes tipos de juízes que ouvirão os argumentos.”

Questionado sobre suas emoções após um dia dramático no paddock, Szafnauer disse: “Provavelmente frustração, porque o duto de freio mudou de uma parte não listada para uma parte listada. O tínhamos relacionado com outra equipe, como a Haas e a Toro Rosso fazem, onde eles executaram os projetos de dutos de freio de outros sempre.”

“Haas, eu não acho que jamais tenha feito um projeto de duto de freio que não fosse da Ferrari. Eles nunca criaram seus próprios.”

"Sempre projetamos o nosso próprio. E iniciamos o processo de obtenção legal de alguns dados da Mercedes sobre dutos de freio em 2018, antes mesmo que eles pensassem em mudá-los de não listados para listados, e agora estamos violando um processo.”

“É simplesmente ridículo. Essa é a frustração. E você olha para a Haas e Toro Rosso, que sempre obtiveram não apenas dados, mas dutos de freio e projetos e tudo mais, e estão todos bem. Isso é uma frustração.”

F1 2020: Punição à Racing Point, troca de farpa com Renault e destaques da Inglaterra no SEXTA-LIVRE

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?