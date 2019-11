O circuito das Américas, que recebe o GP dos Estados Unidos, vai oferecer trabalho temporário para pessoas desabrigadas durante o fim de semana da Fórmula 1 em Austin.

Oficiais do circuito afirmaram que a princípio serão oferecidos cerca de 24 postos de trabalho nas áreas de limpeza e manutenção no período da noite, mas o número pode crescer. Cada trabalhador receberá cerca de R$ 60 por hora, mais transporte e alimentação - valor do salário mínimo na região.

Os funcionários temporários trabalharão das 22h às 2h de sexta e sábado e no domingo das 18h às 2h, totalizando 16 horas de atividade, pelas quais devem receber R$ 960.

“Nós sabemos que podemos ter centenas de postos disponíveis”, disse o diretor do circuito, Bobby Epstein. “Há milhares de pessoas que foram contratadas para o trabalho temporário ao longo dos últimos dias. A disponibilidades existe. Vamos ver se aparecem candidatos”.

“Emprego remunerado é um componente chave para construir o bem estar”, disse a CEO do Caritas de Austin, Jo Kathryn Quinn em um release.

A iniciativa é alinhada à política pública da atual administração da cidade de Austin, que tem buscado identificar oportunidades de emprego e moradia para os cidadãos.

Relembre os últimos vencedores do GP dos Estados Unidos:

Galeria Lista 2018: Kimi Raikkonen 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2018: Kimi Raikkonen 2 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Lewis Hamilton 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Lewis Hamilton 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2015: Lewis Hamilton 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Lewis Hamilton 8 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2014: Lewis Hamilton 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 12 / 20 Foto de: XPB Images 2012: Lewis Hamilton 13 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012: Lewis Hamilton 14 / 20 Foto de: XPB Images 2007: Lewis Hamilton 15 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2007: Lewis Hamilton 16 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2006: Michael Schumacher 17 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2006: Michael Schumacher 18 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2005: Michael Schumacher 19 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2005: Michael Schumacher 20 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

