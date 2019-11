Os dirigentes da Fórmula 1 acreditam que os novos carros de 2021 serão cerca de 3s mais lentos do que os modelos atuais da categoria, mas acreditam que a perda de velocidade vale a pena por permitir corridas melhores.

A mudança de direção que levará a F1 a uma nova era de carros que terão como principal característica o efeito solo - que pretende permitir que os pilotos persigam e ultrapassem uns aos outros com mais facilidade - significa que haverá uma redução na pressão aerodinâmica e aumento do peso mínimo dos carros.

O chefe do departamento técnico de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que as previsões atuais dão conta de que haverá um aumento nos tempos de volta, mas insiste que esse não é um fator chave.

“Estamos esperando que os carros sejam de 3s a 3s5 mais lentos por volta”, disse ele. “Mas nós acreditamos que este não será um parâmetro relevante para o espetáculo. Nós sentimos que disputas mais acirradas devem ser o grande objetivo”.

“Não estamos focados em performance. Não podemos prever exatamente como será o downforce se comparado aos carros atuais, isso será percebido logo após o desenvolvimento estar completo”.

Se o tempo de volta ficar dentro da margem prevista por Tombazis, o GP do Brasil deverá ter cerca de 4 minutos a mais de duração que a prova de 2018, que durou 1h27min.

Mudança de 2017 foi um erro

2021 F1 rules model Photo by: Giorgio Piola

O diretor esportivo da F1, Ross Brawn, acredita que o esporte cometeu um erro em 2017, quando passou a focar em produzir os carros mais velozes da história, ao invés de focar nas ultrapassagens.

“Essas mudanças nos carros de 2016 para 2017 trouxeram um aumento significativo na pressão aerodinâmica. Vale a pena voltar atrás e rever essa experiência porque ela foi feita por razões que não entendo”, explicou.

“O aumento de downforce foi algo como ‘vamos tornar os carros mais velozes’, e não ‘vamos tornar a F1 melhor’. O que nós realmente fizemos foi piorar a categoria, porque os pilotos não podem disputar posições”.

“Os carros são realmente rápidos agora, mas não são competitivos. A realidade é que a performance desses modelos é parecida com o que tínhamos em 2016, e acho que ninguém estava reclamando da velocidade naquela época”.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

