Nesta quarta-feira (22) foi anunciado que Cléber Machado não será mais narrador da Globo, após 35 anos na emissora. Mesmo com carreira destacada no futebol, ele também inseriu toda a sua emoção na Fórmula 1.

O GP da Áustria de 2002 foi o ponto alto, com Rubens Barrichello deixando Michael Schumacher ultrapassá-lo na reta de chegada, após ordem de equipe da Ferrari. Cléber havia feito uma aposta com Reginaldo Leme, de que não haveria a troca de posição, dando origem ao famoso “Hoje não, hoje não, hoje sim”, que ultrapassou os limites do automobilismo, chegando até a ‘batizar’ o podcast que apresentava em que o futebol era o maior assunto.

Mas, além da Áustria 2002, Cléber Machado também colecionou alguns outros momentos marcantes na F1, especialmente gafes.

No último ano da Globo nas transmissões da F1, no auge da pandemia de Covid-19, o GP da Áustria foi o primeiro evento da maior categoria do automobilismo mundial. Só nesta prova, duas passagens que as redes sociais não perdoaram. A primeira ficou por conta da troca do nome de Pierre Gasly, por Pierre ‘Gascoigne’. Na sequência, durante o pódio em que Valtteri Bottas comemorava sua vitória, Cléber pediu atenção para “o hino nacional da Mercedes”.

Voltando à Áustria 2002...

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, por conta dos 20 anos do GP da Áustria, Cléber Machado falou dos bastidores do evento que marcaria sua carreira.

O narrador admitiu que o bordão ganhou força nos últimos anos com as mídias sociais e revelou como seria a narração de uma vitória de Rubens Barrichello, caso o brasileiro não deixasse Michael Schumacher ultrapassá-lo.

