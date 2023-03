F1 - Horner: Não há espaço para Hamilton na Red Bull em 2024

Carregar reprodutor de áudio

O mau momento da Mercedes na Fórmula 1 faz com que muitos questionem o futuro de Lewis Hamilton na equipe alemã, com muitos sugerindo inclusive que o heptacampeão pudesse buscar uma nova casa, mais competitiva, como a Red Bull. Mas Christian Horner rejeitou tais sugestões, afirmando que não há vagas abertas em seu time para 2024.

Mais um início ruim de temporada da Mercedes vem deixando Hamilton frustrado com o rendimento da equipe, com o heptacampeão criticando o fato do time alemão não ter ouvido suas sugestões sobre o caminho de desenvolvimento do W14.

Enquanto a Red Bull se torna obviamente uma opção atrativa para todos os pilotos, Horner reforçou o fato de que Max Verstappen e Sergio Pérez já possuem contratos garantidos para 2024.

"Acho que o que Lewis fez na F1 é algo único", disse Horner em entrevista à Sky News. "Mas estamos muito felizes com os pilotos que temos. É uma dupla que já está garantida não somente para esta temporada, mas a próxima também".

"Então não vejo uma forma de acomodarmos Lewis. Mas tenho certeza de que a Mercedes vai resolver seus problemas, ainda não estamos contando ele fora da disputa".

Já Toto Wolff mantém a confiança de que Hamilton seguirá, apesar do momento difícil.

"Ele é um lutador, assim como nós. E a luta está aí, você se mantém na luta e não joga a toalha. Acho que é o clima geral na equipe, e não vejo motivos para achar que ele vai fugir disso".

Hamilton voltou a dizer em Jeddah que não está feliz no momento, mas insiste em seu compromisso com a equipe

"Não estou focando nisso", disse ao ser questionado sobre olhar para outras possibilidades. "Eu amo essa equipe, sou grato a todos que estão nessa jornada comigo. Não tenho interesse em estar em outro lugar, não me vejo saindo. Não me vejo como alguém que desiste".

"Estou tentando ser paciente, trabalhando com a equipe para chegarmos a um bom lugar. É o que tenho a dizer agora. Não vou para outro lugar".

