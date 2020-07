Nesta quinta-feira (02), começaram as atividades oficiais para o GP da Áustria da Fórmula 1. Apesar dos pilotos irem à pista com seus carros só amanhã, o dia é marcado pela coletiva de imprensa e atividades dentro da equipe.

Pela manhã, os pilotos tiveram a chance de fazer o track walk, uma volta a pé pela pista, acompanhados de seus engenheiros e mecânicos. Ou, no caso de Charles Leclerc, uma volta de bicicleta.

As equipes usam esse momento para entender melhor a condição do circuito e para o piloto começar a montar mentalmente sua volta, onde acelerar e frear melhor, qual traçado usar e mais.

Mesmo sendo um momento de conversa mais próxima, os pilotos e demais presentes seguiram o distanciamento e usaram máscaras o tempo todo. A exceção fica para Sebastian Vettel, que foi flagrado usando a máscara de modo incorreto, cobrindo apenas a boca.

Após o passeio, todos os pilotos se prepararam para a coletiva de imprensa. Normalmente, a coletiva conta com seis ou oito pilotos mas, devido à situação excepcional, todos foram convocados e, com isso, o formato foi muito diferente do tradicional.

Os pilotos foram separados por equipe para uma sessão de cerca de 15 minutos de perguntas e respostas. Mas as normas de distanciamento tornavam impossível a presença de um grande número de jornalistas no espaço. Com isso, a coletiva passou a ser realizada online. Na sala, apenas os dois pilotos da vez, um jornalista da própria F1 que comandava a conversa e o câmera responsável pela transmissão.

Os jornalistas de veículos do mundo todo presentes no Red Bull Ring tiveram que enviar com antecedência vídeos com suas perguntas, que eram reproduzidas para os pilotos responderem. Com isso, a coletiva ficou restrita apenas aos jornalistas com credenciais permanentes para a temporada para acompanhar a transmissão.

A presença de jornalistas no local foi limitada e o Red Bull Ring também aplicou as medidas de segurança na sala de imprensa, com as mesas mais afastadas e diversos anúncios ao redor do espaço relembrando os presentes da importância de se manter o distanciamento, lavar as mãos constantemente e mais.

As atividades do dia não estão restritas aos pilotos. A organização da prova continuou nesta quinta a montagem do circuito para o GP e duas novidades foram vistas no local. Primeiro, novos materiais da iniciativa #CorremosComoUm nas arquibancadas, com faixas das cores das dez equipes espalhadas pelos setores.

Segundo, um novo sinal luminoso ao lado das luzes de largada. O painel, que deve ser exibido na hora da largada do GP no domingo, mostra mensagens com dicas contra a Covid-19, como mantenha o distanciamento, lave as mãos e mais.

Veja na galeria abaixo imagens da manhã desta quinta na Áustria (para melhor visualização, clique na opção "Lista" abaixo).

Galeria Lista Nicholas Latifi, Williams Racing 1 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing 2 / 42 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 3 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 4 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 5 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 6 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 7 / 42 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 8 / 42 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri 9 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 10 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 11 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 12 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 13 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 14 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 15 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Safety Car com a logo da campanha #CorremosComoUm 16 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi e George Russell na coletiva 17 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi e George Russell na coletiva 18 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 19 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 20 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean 21 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean e Kevin Magnussen na coletiva 22 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean 23 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 24 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen na coletiva de imprensa 25 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams 26 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo na coletiva 27 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams 28 / 42 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Placa de informação na sala de imprensa 29 / 42 Foto de: Jon Noble Sala de imprensa 30 / 42 Foto de: Jon Noble Placa de informação na sala de imprensa 31 / 42 Foto de: Jon Noble Sala de imprensa com as mesas mais afastadas 32 / 42 Foto de: Jon Noble Sala de imprensa com as mesas mais afastadas 33 / 42 Foto de: Jon Noble Media centre 34 / 42 Foto de: Jon Noble Arquibancadas com material da campanha #CorremosComoUm, com as imagens dos pilotos e as cores das equipes 35 / 42 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 36 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 37 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 38 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 39 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 40 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 41 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Luminoso ao lado das luzes de largada 42 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Regi Leme revela projetos e Motorsport.com anuncia novidades na cobertura 2020:

A F1 está de volta! Ouça um 'guia' sobre o retorno da categoria no nosso podcast: