Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, acha que as polêmicas da pré-temporada da Fórmula 1 em 2020 - incluindo o sistema DED da Mercedes e o design da Racing Point inspirado nas Flechas de Prata - sejam reavivadas no GP da Áustria.

Os dois tópicos foram as maiores controvérsias da F1 neste ano - junto com o polêmico acordo da Ferrari com a FIA sobre o motor da escuderia em 2019 - antes de a pandemia do coronavírus levar ao cancelamento do GP da Austrália, que abriria a temporada em março.

Qualquer protesto contra a legalidade do sistema de direção do Mercedes W11 ou do carro RP20 da Racing Point inspirado no Mercedes-W10 só pode ser submetido depois de realizado um evento de corrida e isso será julgado pelos comissários do GP.

Isso significa que os tópicos ficaram em segundo plano por enquanto, já que a F1, a FIA e as equipes estavam se dedicando a discutir e aprovar os regulamentos da categoria para este ano e também para as temporadas vindouras.

Entretanto, o campeonato de 2020 finalmente vai começar e todas as polêmicas dos testes de Barcelona voltam à tona. Por isso, Horner foi questionado sobre o DED e outras questões em entrevista ao Motorsport.com.

O chefe da RBR disse: “É a F1, portanto, com certeza, tudo voltará (aos holofotes). São equipes competitivas e, assim que começarem a correr, haverá pontos de interrogação para o DED da Mercedes, para a Racing Point e para o que mais estiver na agenda."

Ainda não há mistério sobre se a Mercedes usará o DED - bem como em relação a um eventual protesto da Red Bull -, mas o fato é que Horner está confiante em sua equipe para o decorrer da temporada 2020.

"Estamos indo para uma temporada em que, na era híbrida, tivemos nossa melhor pré-temporada. Em nosso segundo ano do relacionamento com a Honda, nos sentimos mais integrados, parte da equipe. E estamos muito, muito animados por correr novamente", completou o britânico.

