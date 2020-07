Ocon diz que Alonso seria bem-vindo na Renault para a F1 2021

Novo piloto da Renault para a temporada 2020 da Fórmula 1, Esteban Ocon disse que ficaria "muito feliz" se o bicampeão mundial Fernando Alonso voltasse ao time para se tornar seu companheiro de equipe em 2021.

Ocon certamente estará trabalhando com um novo parceiro de escuderia no próximo ano, já que o australiano Daniel Ricciardo confirmou em maio que se juntará à McLaren já a partir da próxima temporada.

Isso levou Alonso - que conquistou seus dois títulos de F1 com a Renault em 2005 e 2006 - a estar vinculado a um retorno à equipe francesa, depois de se afastar da categoria no final de 2018 após um período difícil de quatro temporadas com a McLaren.

Questionado pelo Motorsport.com sobre sua preferência por algum companheiro de equipe em 2021, Ocon disse que, embora não tenha nenhuma influência sobre a decisão da escuderia, gostaria de ver Alonso de volta.

"Minha opinião pessoal não tem relação com o que a equipe fará", disse Ocon. “Mas tenho um ótimo relacionamento com o Fernando. O capacete que eu tenho da única troca que fiz com algum piloto é o dele."

"Ele foi quem brigou com Michael [Schumacher], suas lutas na época me deram o amor pelo esporte. Eu não sei se ele vai se juntar a nós ou não, mas definitivamente se ele pudesse voltar, eu ficaria muito feliz."

Questionado se Cyril Abiteboul, chefe da Renault F1, sabe de sua opinião, Ocon respondeu: "Não sei, talvez devêssemos discutir isso mais tarde". A Renault enfatizou que ainda não tomará nenhuma decisão sobre quem substituirá Ricciardo em 2021, mas dois campeões mundiais - Alonso e Sebastian Vettel - estão no mercado. O finlandês Valtteri Bottas, que tem permanência na Mercedes garantida somente até o fim de 2020, também é uma opção.

Ricciardo correu com Vettel na Red Bull em 2014 e disse que, se pudesse escolher entre os dois campeões mundiais, optaria por Alonso - mas apenas pelo fato de que seria uma nova experiência. O australiano superou Vettel quando eles foram companheiros na RBR.

"Eu diria Alonso porque é algo que eu estaria experimentando. Companheiros de equipe são ótimos pontos de referência e grandes acréscimos ao seu conjunto de habilidades. Você sempre pode aprender. Eu não acredito que exista um piloto neste esporte que tenha sido perfeito. Sempre há uma melhoria a fazer. Por isso eu diria Fernando. Mas eu só tive 12 meses com Seb. Foi muito rápido, então eu não me oporia a isso novamente", disse Ricciardo.

