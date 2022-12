Carregar reprodutor de áudio

Cada vez mais a família Andretti está trabalhando com o intuito de receber da FIA a aprovação para entrar de vez na Fórmula 1 com uma nova equipe. Recentemente, o lendário Mário Andretti revelou qual seria a dupla dos sonhos da Andretti Autosport na maior categoria do automobilismo.

Presente na Indy, a equipe Andretti conta com uma das estrelas da categoria norte-americana: Colton Herta. O piloto esteve envolvido em um 'imbróglio' envolvendo a AlphaTauri e a Fórmula 1. A equipe 'irmã' da Red Bull queria Herta para assumir o assento de Pierre Gasly, mas ele acabou barrado pela FIA por não ter os pontos necessários na superlicença.

Na visão de Mario Andretti, Colton seria um dos nomes ideias para compor a equipe na F1: “Um dos pilotos que estaria 99% na equipe é o Colton (Herta), mas ele precisaria de alguém com mais experiência ao seu lado. Isso deixaria o time muito mais completo, e é isso que está sendo discutido agora como parte do plano. O principal objetivo seria ter um piloto muito experiente ao lado de um novo talento, e ter pelo menos um piloto americano na equipe”, disse Andretti em entrevista ao Soy Mottor.

O lado experiente poderia tranquilamente ser Fernando Alonso, o nome do bicampeão mundial foi mencionado e prontamente apoiado. Contudo, vale lembrar que o espanhol estreará na Aston Martin na próxima temporada cumprindo o primeiro dos múltiplos anos acordado com a equipe.

"É muito possível, é claro”, disse. “A experiência dele é imensurável e seria uma coisa enorme para nós. Acho que ele quer continuar correndo e ainda está no auge.”

Em declaração recente, Mario contou que está "muito perto" de conseguir a liberação da FIA para, finalmente, ser a 11ª equipe do grid e agora, seu filho, Michael Andretti, revelou a meta para essa aprovação, visando uma chegada antes da nova virada de regras na categoria.

"Acho que 2024 é o objetivo, porque você quer organizar as coisas antes do novo regulamento em 2026. Quanto mais cedo você começar, melhor."

