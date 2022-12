F1: AlphaTauri apresentará carro de 2023 em Nova York

Carregar reprodutor de áudio

Em um post nas redes sociais, a AlphaTauri revelou nesta sexta-feira seus planos para apresentar o carro que será usado na temporada 2023 da Fórmula 1.

Com um protótipo protegido por uma capa na famosa ponte do Brooklyn, a equipe lançou o "Save the Date", marcando "11 de fevereiro NYC". Uma hastag, no entanto, enfatizou que este será um lançamento apenas da pintura, não a revelação completa do monoposto do próximo ano.

É provável que a AlphaTauri espere até o primeiro dia de teste da pré-temporada no Bahrein, em 23 de fevereiro, para lançar oficialmente seu novo carro.

A equipe está saindo de uma temporada desafiadora em 2022, onde não conseguiu fazer o progresso esperado com os novos regulamentos. A AlphaTauri terminou o ano em nono na classificação de construtores, bem atrás da 'irmã' Red Bull, que levou para casa os dois títulos.

O maior problema encontrado foi a falta de consistência com o carro, já que em alguns fins de semana Pierre Gasly e Yuki Tsunoda brigavam por bons pontos, enquanto em outros eles ficavam bem atrás.

Gasly disse no meio do ano que o time precisava de uma grande redefinição para obter ganhos decentes.

"Para ser honesto, não tenho a resposta completa porque parece que temos mais dificuldades do que outras equipes do meio do grid, mas não acho que esteja faltando algo no núcleo da equipe", explicou.

"É por isso que acho que é preciso dar um passo atrás e olhar para toda a situação, o quadro geral, o que estamos fazendo em termos aerodinâmicos, que direção tomamos, como decidimos usar o limite de orçamento, porque eu sei desde o início do ano, já estamos bastante no limite."

O francês, que estará competindo pela Alpine em 2023, revelou recentemente que a AlphaTauri mudaria o conceito do carro para o próximo ano.

“Estivemos na liderança em relação ao meio do grid na temporada passada, este ano voltamos para o meio, na próxima temporada quem sabe o que vai acontecer? Talvez a AlphaTauri e sei que eles estão mudando completamente o conceito do carro", explicou.

Gasly foi substituído por Nyck de Vries, que foi contratado pela equipe após sua impressionante estreia na F1 no GP da Itália, quando substituiu Alex Albon na Williams, conquistando o nono lugar.

Calendário de lançamentos

EQUIPE DATA AlphaTauri 11 de fevereiro Aston Martin 13 de fevereiro Ferrari 14 de fevereiro

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

