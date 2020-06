Na última semana, o jornal espanhol Marca divulgou um especial sobre os 100 maiores atletas do século XXI, em uma lista repleta de nomes do esporte a motor. Entre as duas e quatro rodas, os representantes da categoria ocupam mais de 10% das posições, sendo que dois deles estão entre os dez primeiros: Lewis Hamilton e Valentino Rossi.

A lista, que é liderada pelo nadador Michael Phelps, tem o velocista Usain Bolt em segundo, os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal em terceiro e quarto, respectivamente e Kobe Bryant fechando o Top 5. Mesmo fora das primeiras colocações, o esporte a motor tem 11 nomes entre os cem melhores, com pilotos da Fórmula 1, MotoGP, Rally e Trial de Moto, sendo uma das modalidades mais presentes na lista.

É também o mais presente entre os 20 primeiros, com quatro nomes, dois da F1 e dois da MotoGP. O melhor colocado na lista é o hexacampeão Lewis Hamilton que ficou em oitavo, logo a frente de Valentino Rossi, em nono.

Um pouco mais abaixo, em 12º, ficou Marc Márquez. O hexacampeão da MotoGP foi classificado logo a frente de outra lenda da F1: Michael Schumacher. Vale lembrar que, dos sete títulos do alemão, apenas cinco deles foram conquistados nesse século.

A lista do Marca ainda traz outros dois campeões da F1 entre os cem melhores, com Sebastian Vettel em 33º e Fernando Alonso em 46º.

Já o mundo das motos ainda tem outros dois representantes. Em 79º, ficou o tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo. Enquanto 79º ficou Toni Bou, uma lenda das competições de moto. O espanhol ganhou impressionantes 26 mundiais no Campeonato de Trial da FIM. O piloto venceu 13 vezes o Campeonato de Trial Indoor e outras 13 o de Trial Outdoor, todos consecutivos, entre 2007 e 2019.

Os outros três nomes na lista são do mundo do rally. Em 38º está Stéphane Peterhansel. O francês é 13 vezes campeão do Dakar, vencendo seis vezes de moto e outras sete de carro. Em 50º lugar está a lenda do Campeonato Mundial de Rally (WRC) Sebastien Loeb, que conquistou nove mundiais consecutivos entre 2004 e 2012, além de ter terminado no segundo lugar geral nas 24 Horas de Le Mans de 2006. E em 97º está o hexacampeão do WRC Sebastien Ogier. O atual líder da temporada do WRC conquistou seis títulos consecutivos, entre 2013 e 2018.

Apesar de não ter nenhum piloto brasileiro na lista, temos cinco representantes do esporte nacional, sendo dois do futebol. Ronaldo Fenômeno é o melhor colocado, em 19º, seguido de Ronaldinho Gaúcho em 22º. Em 42º vem o nadador paralímpico Daniel Dias, que é o único representante do esporte adaptado na lista. Em 58º está o jogador de vôlei Giba e, em 92º, o jogador de futsal Falcão.

