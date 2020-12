Vai chegando o final do ano e, com ele, aquele momento de olhar para o passado e analisar tudo que aconteceu. Na Fórmula 1 não é nada diferente e, após o GP de Abu Dhabi no último final de semana, os chefes das equipes fizeram um balanço do ano e votaram, de modo anônimo, nos melhores pilotos do ano.

A enquete foi organizada pela própria F1 e contou com a participação de nove dos dez dirigentes. O único que não entregou sua lista com os dez melhores pilotos do ano foi Mattia Binotto, da Ferrari. Apesar da categoria anunciar quem participou da votação, as escolhas de cada chefe são anônimas.

Para formar o Top 10, eles usaram o sistema atual de pontuação da F1. A lista final foi formada com a somatória de pontos de todos os rankings e, com isso, temos a seguinte classificação:

1 - Lewis Hamilton: 171 pontos

2 - Max Verstappen: 156 pontos

3 - Charles Leclerc: 132 pontos

4 - Daniel Ricciardo: 95 pontos

5 - Sergio Pérez: 82 pontos

6 - George Russell: 75 pontos

7 - Lando Norris: 45 pontos

8 - Carlos Sainz: 37 pontos

9 - Valtteri Bottas: 27 pontos

10 - Pierre Gasly: 27 pontos

As únicas equipes que possuem seus dois pilotos na lista são a Mercedes, com Hamilton em primeiro e Bottas em nono e a McLaren, com Norris e Sainz em sétimo e oitavo, respectivamente.

O heptacampeão terminou na frente com 171 pontos de um máximo de 225, superando Verstappen por pouco: apenas 15 pontos de diferença. Um nome que chama a atenção é Leclerc em terceiro, superando nomes como Daniel Ricciardo e Sergio Pérez. O monegasco foi um dos destaques do ano, subindo ao pódio duas vezes e entregando resultados sólidos apesar do rendimento ruim da Ferrari SF1000.

A posição de Bottas também chama a atenção pelo grande contraste em comparação com Hamilton, tendo apenas cerca de 1/7 dos pontos do companheiro de Mercedes e sendo superado por diversos nomes do grid, além de estar empatado com Pierre Gasly.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Kvyat fora da AlphaTauri! ENTENDA o impacto da mudança e VEJA como está o mercado da F1 21

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?