Lando Norris conquistou a pole position do GP da Austrália da Fórmula 1 no último minuto, tomando a posição do companheiro de equipe, Oscar Piastri, garantindo uma dobradinha da McLaren na primeira fila.

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu uma boa performance no Q1 e conseguiu passar para o Q2, garantindo a 15ª posição no início da corrida de domingo em Melbourne.

Completam a segunda fila de carros Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes. Confira abaixo o grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1.

Tudo da CLASSIFICAÇÃO do GP da Austrália, com BORTOLETO em ação! DEBATE com Lounge F1

