A Fórmula 1 realizou neste sábado o primeiro treino classificatório de 2025, em Melbourne. A pole position ficou com Lando Norris, com 1min15s096 durante o Q3, seguido por Oscar Piastri, o piloto da casa e Max Verstappen. em terceiro.

Gabriel Bortoleto foi o grande destaque, ao ir para Q2 e será o 15º no grid, largando à frente de seu companheiro, Nico Hulkenberg.

O Quali

Q1

Ao entrar na pista, Bearman reportou problemas no câmbio e voltou aos boxes. A dupla da McLaren começou com tudo, com Norris fazendo 1min16s003. Apesar de ser o mais rápido nos dois primeiros setores, Verstappen ficou em segundo em sua primeira tentativa.

Bortoleto chegou à sétima posição em sua primeira experiência na pista. Naturalmente, o brasileiro foi sendo superado pelos rivais.

No final, em sua última tentativa, Bortoleto saiu da zona de eliminação, ficando a 0s604 do líder, na 15ª posição.

Foram eliminados: Antonelli, Hulkenberg, Lawson, Ocon e Bearman.

Q2

Na primeira tentativa, Verstappen conseguiu 1min15s688, novo recorde da pista. Em seguida, Russell chegou ao segundo posto, seguido pela dupla da Ferrari, com Leclerc à frente de Hamilton.

Mas a McLaren mostrou força e desbancou Verstappen, com Piastri fazendo 1min15s468, seguido de Norris a 0s088.

Em sua primeira tentativa no Q2, Bortoleto fez o 13º tempo, não saindo da zona de eliminação. Mais tarde, ele quase perdeu o controle do carro, mas se manteve no comando da situação.

Nos segundos finais, Hamilton rodou, mas sem grandes problemas. Já com o cronômetro zerado, Norris cravou 1min15s415, tomando a P1 do seu companheiro.

Foram eliminados: Hadjar, Alonso, Stroll, Doohan e Bortoleto, que será o 15º no grid.

Q3

Norris chegou a liderar em sua primeira tentativa, mas teve a volta deletada por sair dos limites de pista na curva 4. Verstappen assumiu a liderança no início com 1min15s671, seguido por Russell, Leclerc e Piastri.

Na decisão, Norris fez 1min15s096 e garantiu a pole. Piastri ficou a 0s084 de seu companheiro. Verstappen será o terceiro no grif.

O GP da Austrália acontece neste domingo, 1h, horário de Brasília.

Grid de largada

