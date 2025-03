Bicampeão mundial de Fórmula 1 e empresário de Gabriel Bortoleto, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, saiu em defesa do brasileiro após críticas de Helmut Marko, consultor da Red Bull na categoria, ao piloto da Sauber.

"Na Fórmula 2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa (seguro), tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele", afirmou Marko à ServusTV quando questionado sobre os novatos da F1 2025.

Alonso 'respondeu': “Acho que Helmut tem que defender seus pilotos, mas os fatos são um pouco mais fortes do que as palavras dele. Talvez se refira ao campeonato de F2 do ano passado com Isack [Hadjar, francês vice-campeão da F2 e piloto da Racing Bulls na F1 2025] e Gabriel".

"Eles terminaram em primeiro e segundo, ambos têm um talento incrível e estão na F1, o que é um ótimo sinal. Vamos ver o que o futuro reserva", completou o piloto da Aston Martin, que em 2025 dividirá a pista com a Sauber do 'cliente' Bortoleto.

